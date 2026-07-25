شاهد.. بطل العالم بيدري يخطف الأضواء بالزي التقليدي الصيني

خطف الإسباني بيدري، نجم نادي برشلونة، الأضواء خلال زيارته إلى الصين، بعدما ظهر بإطلالة غير معتادة مرتديا زيا صينيا تقليديا، في مشهد لاقى تفاعلا واسعا بين جماهير كرة القدم.

ووصل بيدري إلى مدينة سوتشو في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين للمشاركة كضيف شرف في فعاليات بطولة "سو سوبر ليغ" (Su Chao)، وهي منافسة كروية محلية، حيث حضر مراسم ركلة البداية وشارك في جلسة تفاعلية مع الجماهير.

لكن المفاجأة جاءت عند دخوله ملعب الحدث، بعدما تخلى لاعب الوسط الإسباني عن مظهره الرياضي المعتاد وظهر بملابس صينية تقليدية، في مشهد وصفه متابعون بأنه "دخول ملكي" جذب عدسات الكاميرات وانتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

احتفال خاص بعد إنجاز تاريخي

تأتي زيارة بيدري إلى الصين بعد أسابيع قليلة من تتويجه مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، عقب الفوز على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في المباراة النهائية 1-0، ليحقق "لا روخا" ثاني ألقابه العالمية بعد غياب دام 16 عاما.

ويحصل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما حاليا على فترة راحة قبل العودة إلى برشلونة، بعدما خاض موسما مرهقا تخللته مشاركة قوية في البطولة العالمية.

وينتظر بيدري بداية الموسم الجديد مع الفريق الكتالوني، الذي يسعى للحفاظ على لقب الدوري الإسباني واستعادة لقب دوري أبطال أوروبا، خاصة مع وجود عدد من أبطال العالم في صفوفه، من بينهم زميله فيران توريس صاحب هدف الفوز في نهائي المونديال أمام الأرجنتين.

جماهير الصين تستقبل نجم برشلونة بحفاوة

وحظي بيدري باستقبال كبير من المشجعين الصينيين، الذين تفاعلوا مع ظهوره المختلف، في وقت تترقب فيه جماهير برشلونة عودته إلى الملاعب بعد فترة الراحة.

ويستعد النادي الكتالوني لخوض سلسلة من المباريات الودية قبل انطلاق موسم عام 2026-2027، الذي يبدأ بمواجهة خارج أرضه أمام إلتشي، وسط آمال كبيرة بأن يواصل بيدري تألقه بعد موسم تُوِّج خلاله بأكبر لقب في مسيرته الدولية.