بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يقدم نجمه الجديد على طريقة "الفورمولا 1"

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم السبت، توصله إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان لضم الدولي الكوري الجنوبي كانغ إن لي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031.

ونشر النادي الإسباني عبر حسابه على منصة “اكس” مقطع فيديو قدم فيه لاعبه الجديد بأسلوب سباق السيارات في مشهد لافت.

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بدوره وجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، رسالة شكر للاعب جاء فيها: " يود نادي باريس سان جيرمان أن يتقدم بأحر الشكر إلى لي كانج إن على كل ما قدمه للنادي ويتمنى له كل

التوفيق في بقية مسيرته الرياضية".

ولد كانغ إن لي في 19 فبراير 2001 بمدينة إنتشون الكورية الجنوبية، وانضم إلى أكاديمية فالنسيا وهو في العاشرة من عمره، خاض أولى مبارياته مع الفريق الأول في 30 أكتوبر 2018 ضمن كأس ملك إسبانيا، وساهم في تتويج النادي باللقب ذلك الموسم بمشاركته في ست مباريات كأسية.

لعب الكوري 62 مباراة مع فالنسيا قبل انتقاله إلى مايوركا في أغسطس 2021، حيث أصبح أساسيا في تشكيلة لويس غارسيا بلازا ثم خافيير أغيري، وشارك في 73 مباراة على مدار موسمين قبل توقيعه مع باريس سان جيرمان صيف 2023.

وخاض كانغ إن لي 124 مباراة مع الفريق الباريسي، سجل خلالها 16 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة، وتوج بلقبي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، وكأس الإنتركونتيننتال مرة واحدة، إضافة إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، وكأسين فرنسيين، وكأسين للسوبر الفرنسي.

وعلى الصعيد الدولي، مثل منتخبات كوريا الجنوبية للشباب، وقاد بلاده إلى المركز الثاني في كأس العالم تحت 20 سنة عام 2019، وحاز جائزة الكرة الذهبية، كما فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2022 (التي أقيمت فعليا عام 2023) مع منتخب تحت 23 سنة الذي تغلب على اليابان 2-1 في النهائي.

وشارك لأول مرة مع المنتخب الأول في مباراة ودية أمام جورجيا في 5 سبتمبر 2019 (2-2)، ووصل رصيده إلى 50 مباراة دولية، آخرها في كأس العالم 2026.