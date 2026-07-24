رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

نجم هولندا في مونديال 2026 على أعتاب الهلال

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 29, 2026 Netherlands players pose for a team group photo before the match REUTERS/Daniel Becerril
منتخب هولندا خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم (رويترز)
Published On 24/7/2026

بات الهلال السعودي على وشك حسم تعاقده مع الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل قادماً من وست هام الإنجليزي، في واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب شبكة "سكاي" بلغت قيمة الصفقة 65 مليون جنيه إسترليني (نحو 83 مليون دولار)، تتضمن 55 مليون جنيه (نحو 70 مليون دولار) مضمونة، إضافة إلى 10 ملايين جنيه (نحو 13 مليون دولار) كحوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء.

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الشبكة أضافت أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً عقداً يمتد حتى صيف 2030، لينضم إلى كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، التي تضم عدداً من النجوم، أبرزهم روبن نيفيز وكريم بنزيمة وثيو هرنانديز.

وكان سامرفيل محل اهتمام عدة أندية أوروبية خلال الأسابيع الماضية، إذ تقدم روما بعرض بلغت قيمته 39 مليون جنيه إسترليني (نحو 50 مليون دولار)، إلا أن وست هام رفضه، فيما أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب، لكنه لم يتمكن من المضي في المفاوضات بسبب ارتباط الصفقة برحيل ماركوس راشفورد.

وتعد صفقة انتقال سامرفيل ثالث أكبر عملية بيع في تاريخ وست هام، بعد انتقال ديكلان رايس إلى أرسنال، وماتيوس فرنانديز إلى توتنهام خلال الميركاتو الحالي.

وخاض الجناح الهولندي 34 مباراة مع وست هام في موسم 2025-2026، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، رغم هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

كما لفت الأنظار مع منتخب هولندا في كأس العالم 2026، بعدما شارك في جميع مباريات منتخب بلاده الأربع، مسجلاً هدفين وصانعاً هدفين آخرين، قبل أن يختتم البطولة بانتقاله إلى الدوري السعودي في صفقة ضخمة تعكس استمرار استقطاب أندية المملكة لأبرز المواهب في كرة القدم الأوروبية.

Netherlands' Crysencio Summerville (24) battles with Morocco's Noussair Mazraoui (3) during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa)
سامرفيل خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم مع منتخب هولندا (أسوشيتد برس)

كما لفت الأنظار مع منتخب هولندا في كأس العالم 2026، بعدما شارك في جميع مباريات منتخب بلاده الأربع، مسجلاً هدفين وصانعاً هدفين آخرين، قبل أن يختتم البطولة بانتقاله إلى الدوري السعودي في صفقة ضخمة تعكس استمرار استقطاب أندية المملكة لأبرز المواهب في كرة القدم الأوروبية.

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المصدر: الصحافة البريطانية

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