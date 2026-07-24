نجم هولندا في مونديال 2026 على أعتاب الهلال

بات الهلال السعودي على وشك حسم تعاقده مع الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل قادماً من وست هام الإنجليزي، في واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب شبكة "سكاي" بلغت قيمة الصفقة 65 مليون جنيه إسترليني (نحو 83 مليون دولار)، تتضمن 55 مليون جنيه (نحو 70 مليون دولار) مضمونة، إضافة إلى 10 ملايين جنيه (نحو 13 مليون دولار) كحوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء.

الشبكة أضافت أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً عقداً يمتد حتى صيف 2030، لينضم إلى كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، التي تضم عدداً من النجوم، أبرزهم روبن نيفيز وكريم بنزيمة وثيو هرنانديز.

وكان سامرفيل محل اهتمام عدة أندية أوروبية خلال الأسابيع الماضية، إذ تقدم روما بعرض بلغت قيمته 39 مليون جنيه إسترليني (نحو 50 مليون دولار)، إلا أن وست هام رفضه، فيما أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب، لكنه لم يتمكن من المضي في المفاوضات بسبب ارتباط الصفقة برحيل ماركوس راشفورد.

وتعد صفقة انتقال سامرفيل ثالث أكبر عملية بيع في تاريخ وست هام، بعد انتقال ديكلان رايس إلى أرسنال، وماتيوس فرنانديز إلى توتنهام خلال الميركاتو الحالي.

وخاض الجناح الهولندي 34 مباراة مع وست هام في موسم 2025-2026، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، رغم هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

كما لفت الأنظار مع منتخب هولندا في كأس العالم 2026، بعدما شارك في جميع مباريات منتخب بلاده الأربع، مسجلاً هدفين وصانعاً هدفين آخرين، قبل أن يختتم البطولة بانتقاله إلى الدوري السعودي في صفقة ضخمة تعكس استمرار استقطاب أندية المملكة لأبرز المواهب في كرة القدم الأوروبية.

كما لفت الأنظار مع منتخب هولندا في كأس العالم 2026، بعدما شارك في جميع مباريات منتخب بلاده الأربع، مسجلاً هدفين وصانعاً هدفين آخرين، قبل أن يختتم البطولة بانتقاله إلى الدوري السعودي في صفقة ضخمة تعكس استمرار استقطاب أندية المملكة لأبرز المواهب في كرة القدم الأوروبية.