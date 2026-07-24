10 معايير و4 مستويات.. الكشف عن موعد انطلاق الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الجمعة جدول مباريات الموسم المقبل 2026-2027 والذي ينطلق في 13 أغسطس/أب المقبل ويختتم في 29 مايو/أيار 2027 ويتضمن 306 مباريات موزعة على 34 جولة ،حيث يلتقي النصر والهلال في ختام الدورين الأول والثاني في قمة الرياض.

وقال موقع الرابطة على الإنترنت إن إعلان الجدول جاء بعد أن عقد ورشة عمل مع جميع الأندية لاستعراض آلية الجدول وأتاحت لجميع الأندية فرصة تقديم طلباتها المتعلقة بتسلسل المباريات وجدول المواعيد قبل استكمال الجدول واعتماده.

وسيستضيف النصر بطل الدوري وصيفه الهلال في الجولة 17 التي تمثل ختام الدور الأول بينما يستضيف الهلال غريمه التقليدي في ملعب المملكة آرينا في الجولة 34 التي تمثل ختام الدوري.

وتشارك ثمانية أندية سعودية الموسم المقبل في أربع بطولات خارجية إلى جانب توقفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومشاركات المنتخب السعودي واستضافة كأس آسيا 2027.

وفي ضوء هذه البطولات ستجرى المباريات خلال 102 يوم فقط بواقع 306 مباريات ضمن 34 جولة.

10 معايير رئيسية و4 مستويات

وقررت الرابطة تحديد مباريات الجدول وفقا لعشرة معاييررئيسية تهدف إلى تحقيق التوازن وانتظام المنافسة أبرزها عدم خوض أي ناد أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجها وأن يخوض كل ناد خلال أول جولتين وآخر جولتين من الموسم مباراة على أرضه وأخرى خارجها وألا تقل فترة الراحة بين مباراتين متتاليتين للنادي الواحد عن يومين بصرف النظر عن المسابقة التي يشارك فيها.

كما تم تصتيف الأندية المشاركة إلى أربعة مستويات من أجل تحقيق التوازن في تسلسل المباريات والحد من تكدس المواجهات الصعبة خلال فترات زمنية متقاربة بحيث لا يواجه أي ناد أندية المستوى الأول في جولتين متتاليتين.وجاء تصنيف الأندية على النحو التالي:

المستوى الأول: النصروالهلال والأهلي والقادسية والاتحاد

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الثاني: التعاون و الاتفاق و الفتح والخليج والشباب.

الثالث: نيوم والحزم والفيحاء والخلود

الرابع: الرياض و أبها والفيصلي والدرعية.