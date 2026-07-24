مورينيو يجهز نسخته الخاصة من مسعود أوزيل في ريال مدريد

يرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن لاعب الوسط التركي أردا غولر يملك المقومات التي تؤهله ليصبح النسخة الجديدة من الألماني مسعود أوزيل، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو".

ويعد الألماني أوزيل أحد أبرز اللاعبين الذين تألقوا تحت قيادة مورينيو خلال فترته الأولى مع ريال مدريد.

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ومنذ انضمام غولر إلى النادي الملكي صيف عام 2023، لم تتوقف المقارنات بينه وبين أوزيل، ليس فقط بسبب الأصول التركية المشتركة، بل أيضا لتشابه أسلوب لعبهما، القائم على صناعة الفرص والتمريرات الحاسمة والقدرة على الربط بين خطوط الفريق.

جودة فنية تحتاج الاستقرار

ورغم أن غولر أظهر في أكثر من مناسبة جودة فنية عالية، فإنه لم ينجح بعد في تثبيت مكانه أساسيا، بعدما شغل عدة مراكز بين الجناح وصانع الألعاب ولاعب الوسط، وهو ما حال دون استقراره في دور محدد داخل الفريق.

ويأمل مورينيو في استغلال قدرات اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، مع منحه دورا مشابها لذلك الذي لعبه أوزيل في السابق، خاصة في ظل الانسجام الذي أظهره غولر مع المهاجم كيليان مبابي، في مشهد يعيد إلى الأذهان الشراكة الناجحة التي جمعت أوزيل بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال حقبة مورينيو.

كما قد يستفيد غولر من خروجه المبكر مع المنتخب التركي من كأس العالم 2026، وهو ما يمنحه فرصة لخوض فترة إعداد كاملة مع ريال مدريد، استعدادا لإقناع مورينيو بحجز مكان دائم في تشكيلته الأساسية.

ويأمل المدرب البرتغالي أن ينجح في صقل موهبة غولر وتحويله إلى أحد أبرز صناع اللعب في الفريق، تماما كما فعل مع أوزيل، الذي قدم أفضل مستوياته بقميص ريال مدريد تحت قيادته.