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مورينيو يجهز نسخته الخاصة من مسعود أوزيل في ريال مدريد

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MADRID, SPAIN - DECEMBER 16: Real Madrid CF head coach Jose Mourinho talks with Mesut Ozil of Real Madrid during the La Liga match between Real Madrid CF and RCD Espanyol at estadio Santiago Bernabeu on December 16, 2012 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
مورينيو يعطي تعليمات لأوزيل في مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني عام 2012 (غيتي)
Published On 24/7/2026

يرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن لاعب الوسط التركي أردا غولر يملك المقومات التي تؤهله ليصبح النسخة الجديدة من الألماني مسعود أوزيل، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو".

ويعد الألماني أوزيل أحد أبرز اللاعبين الذين تألقوا تحت قيادة مورينيو خلال فترته الأولى مع ريال مدريد.

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ومنذ انضمام غولر إلى النادي الملكي صيف عام 2023، لم تتوقف المقارنات بينه وبين أوزيل، ليس فقط بسبب الأصول التركية المشتركة، بل أيضا لتشابه أسلوب لعبهما، القائم على صناعة الفرص والتمريرات الحاسمة والقدرة على الربط بين خطوط الفريق.

GETAFE, SPAIN - AUGUST 26: Mezut Ozil of Real Madrid duels for the ball with Alexis Ruano of Getafe as head coach Jose Mourinho looks on during the la Liga match between Getafe and Real Madrid at Coliseum Alfonso Perez on August 26, 2012 in Getafe, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)
مراقبة مورينيو لأحد تحركات أوزيل في مباراة خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني عام 2013 (غيتي)

جودة فنية تحتاج الاستقرار

ورغم أن غولر أظهر في أكثر من مناسبة جودة فنية عالية، فإنه لم ينجح بعد في تثبيت مكانه أساسيا، بعدما شغل عدة مراكز بين الجناح وصانع الألعاب ولاعب الوسط، وهو ما حال دون استقراره في دور محدد داخل الفريق.

ويأمل مورينيو في استغلال قدرات اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، مع منحه دورا مشابها لذلك الذي لعبه أوزيل في السابق، خاصة في ظل الانسجام الذي أظهره غولر مع المهاجم كيليان مبابي، في مشهد يعيد إلى الأذهان الشراكة الناجحة التي جمعت أوزيل بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال حقبة مورينيو.

MADRID, SPAIN - APRIL 21: Arda Guler of Real Madridcatches the ball during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Deportivo Alaves at Estadio Santiago Bernabeu on April 21, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
التركي أردا غولر من مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الدوري الإسباني (غيتي)

كما قد يستفيد غولر من خروجه المبكر مع المنتخب التركي من كأس العالم 2026، وهو ما يمنحه فرصة لخوض فترة إعداد كاملة مع ريال مدريد، استعدادا لإقناع مورينيو بحجز مكان دائم في تشكيلته الأساسية.

ويأمل المدرب البرتغالي أن ينجح في صقل موهبة غولر وتحويله إلى أحد أبرز صناع اللعب في الفريق، تماما كما فعل مع أوزيل، الذي قدم أفضل مستوياته بقميص ريال مدريد تحت قيادته.

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المصدر: الصحافة الأجنبية

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