الأهلي المصري يعلن تفاصيل مواجهته أمام برشلونة على كأس "خوان غامبر"

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، اتفاقه رسميًا مع نادي برشلونة الإسباني على إقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات النسخة الحادية والستين من بطولة كأس خوان غامبر.

وأكد الأهلي، عبر موقعه الرسمي، أن المباراة تأتي في إطار الاحتفال السنوي الذي ينظمه برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد، والذي يعد من أبرز الفعاليات الكروية الودية التي يستضيفها النادي الكتالوني.

وأوضح النادي أن وفدًا من شركة الأهلي لكرة القدم، ضم عضو مجلس إدارة النادي والشركة أحمد حسام عوض، والمدير التنفيذي للشركة نيرة علي، أجرى زيارة قصيرة إلى إسبانيا، شهدت استكمال المفاوضات مع مسؤولي برشلونة والتوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن إقامة المباراة.

وأضاف الأهلي أن الجانبين ناقشا جميع الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمواجهة، في أجواء عكست متانة العلاقات التي تجمع الناديين.

خطوة لتعزيز الحضور الدولي

وأشار الأهلي إلى أن إقامة المباراة تأتي ضمن خطة شركة الأهلي لكرة القدم لتوسيع الحضور الدولي للنادي، وتعزيز مكانته على الساحة العالمية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون مع كبرى الأندية والمؤسسات الرياضية في أوروبا.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، إذ تمنح الأهلي فرصة لمواجهة أحد أبرز أندية العالم على ملعب "كامب نو"، في اختبار قوي قبل انطلاق الموسم الجديد، كما تمثل مناسبة خاصة لجماهير الناديين لمتابعة لقاء يجمع بين اثنين من أكثر الأندية جماهيرية في العالم.