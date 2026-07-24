رياضة|كأس العالم 2026

لم يلمسوا الكرة.. العشرة الحاضرون الغائبون في مونديال 2026

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Iraq - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 22, 2026 France's Ngolo Kante arrives at the stadium before the match REUTERS/Bernadett Szabo
نغولو كانتي نجم منتخب فرنسا لم يشارك في مونديال 2026 (رويترز)
Published On 24/7/2026

ليست كل قصص كأس العالم تكتب بالأهداف أو الألقاب، فخلف مشاهد الاحتفالات وخيبات الإقصاء، توجد حكايات أخرى أقل حضورا، لكنها لا تقل قسوة بالنسبة إلى أصحابها.

فمن بين 1248 لاعبا استدعتهم المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حظي معظمهم بفرصة الظهور ولو لدقائق معدودة، بينما انتهت البطولة بالنسبة إلى عدد محدود منهم قبل أن تبدأ فعليا، بعدما بقوا على مقاعد البدلاء طوال ستة أسابيع من المنافسات.

وبين إصابات، وخيارات فنية، ووفرة في البدائل داخل بعض المنتخبات، وجد عدد من الأسماء اللامعة أنفسهم خارج حسابات مدربيهم، رغم ما يملكونه من خبرة أو مكانة في أنديتهم.

نغولو كانتي.. بطل 2018 الذي اكتفى بالمشاهدة

كان لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي أبرز الأسماء التي غادرت المونديال من دون مشاركة. فعلى الرغم من دوره التاريخي في تتويج فرنسا بلقب كأس العالم 2018، لم يمنحه المدرب ديدييه ديشان أي فرصة للظهور، حتى في مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا، لينتهي مشواره في البطولة من مقاعد البدلاء.

France midfielder N'golo Kanté (13) in action during the first half of an international friendly soccer match against Colombia, Sunday, March 29, 2026, in Landover, Md. (AP Photo/Nick Wass)
نغولو كانتي خلال مباراة ودية لمنتخب فرنسا (أسوشيتد برس)

كوبي ماينو.. من نهائي أوروبا إلى الغياب الكامل

قبل عامين فقط، كان كوبي ماينو أساسيا في نهائي بطولة أوروبا 2024 مع المنتخب الإنجليزي، لكن الأمور تغيرت في مونديال 2026. فقد أصبح لاعب الوسط الوحيد بين لاعبي الخطوط في منتخب الأسود الثلاثة الذي لم يشارك بأي دقيقة، بعدما أبعده المرض أيضا عن مباراة المركز الثالث.

ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Kobbie Mainoo #16 of England reacts after the 1-2 loss during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. Shaun Botterill/Getty Images/AFP (Photo by Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
كوبي ماينو لاعب منتخب إنجلترا (الفرنسية)

فيكتور مونيوز.. إصابة حرمته من الظهور

دخل المهاجم الإسباني الشاب البطولة وهو يأمل في تسجيل أول ظهور له بقميص لا روخا في كأس العالم، إلا أن الإصابة أبعدته عن المباريات الأولى، وبعد تعافيه فضّل المدرب لويس دي لا فوينتي الإبقاء على تشكيلته التي واصلت طريقها نحو اللقب، ليكتفي مونيوز بمشاهدة الإنجاز من خارج المستطيل الأخضر.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Victor Munoz #25 of Spain lifts the FIFA World Cup Winner’s Trophy after the team’s victory following the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
رغم عدم مشاركته في أي مباراة فيكتور مونيوث يحتفل بكأس العالم (الفرنسية)

دافيد رايا.. بطل العالم بلا مباراة

رغم تتويجه بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يحصل دافيد رايا على أي فرصة مع المنتخب الإسباني.

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فقد حافظ أوناي سيمون على مركزه الأساسي طوال البطولة، بعد أداء مميز لم يستقبل خلاله سوى هدف واحد، ليخرج رايا بطلا للعالم دون أن يخوض أي دقيقة.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: David Raya #1 of Spain kisses the FIFA World Cup Winner's Trophy after the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
دي لا فوينتي خير أوناي سيمون على دافيد رايا (الفرنسية)

جيمس ترافورد.. حتى مباراة المركز الثالث لم تمنحه الفرصة

دخل الحارس الإنجليزي الشاب البطولة بصفته أحد أبرز المواهب الصاعدة، لكنه بقي الخيار الثالث طوال المنافسات.

وحتى عندما قرر توماس توخيل إراحة جوردان بيكفورد والدفع بدين هندرسون في مباراة تحديد المركز الثالث، ظل ترافورد على مقاعد البدلاء حتى صافرة النهاية.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 18, 2026 England's Jordan Pickford and James Trafford during the warm up before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck
حراس مرمى المنتخب الإنجليزي (رويترز)

بريمر.. منافسة شرسة في دفاع البرازيل

لم يكن طريق غليسون بريمر إلى التشكيلة الأساسية سهلا في ظل ثبات الثنائي غابرييل وماركينيوس في قلب الدفاع البرازيلي. ومع اعتماد الجهاز الفني عليهما في جميع المباريات، أنهى مدافع يوفنتوس البطولة دون أن يشارك في أي دقيقة.

Hugo Ekitike of France controls the ball as Brazil's Bremer, right, looks on during the international friendly soccer match between Brazil and France in Foxborough, Mass, Thursday, March 26, 2026. (AP Photo/Charles Krupa)
غليسون بريمر لاعب منتخب البرازيل (أسوشيتد برس)

رونالد أراوخو.. الإصابة أنهت حلمه مبكرا

كان رونالد أراوخو من أبرز الغائبين عن أوروغواي في بداية البطولة، بعدما تعرض لإصابة قبل انطلاقها مباشرة، حرمته من خوض أول مباراتين أمام السعودية والرأس الأخضر.

ولم ينجح في العودة قبل خروج منتخب بلاده من دور المجموعات، لينتهي موندياله دون ظهور.

Soccer Football - LaLiga - Valencia v FC Barcelona - Estadio de Mestalla, Valencia, Spain - May 23, 2026 FC Barcelona's Ronald Araujo in action with Valencia's Hugo Duro REUTERS/Pablo Morano
رونالد أراوخو لاعب منتخب الأوروغواي (رويترز)

أليخاندرو غريمالدو.. ضحية تألق كوكوريا

دخل غريمالدو البطولة بعد موسم ناجح مع باير ليفركوزن، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد، إلا أن تألق مارك كوكوريا في مركز الظهير الأيسر جعل المدرب الإسباني يتمسك بخياراته، ليكتفي غريمالدو بدور المتفرج رغم تتويجه باللقب.

LA CORUNA, SPAIN - JUNE 04: Alejandro Grimaldo of Spain looks on during the international friendly match between Spain and Iraq at Riazor Stadium on June 04, 2026 in La Coruna, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
تألق مارك كوكوريا يحرم أليخاندرو غريمالدو من المشاركة (غيتي إيميجز)

غونسالو إيناسيو.. الدفاع البرتغالي أغلق الأبواب

كان غونسالو إيناسيو يأمل في انتزاع فرصة خلال مشوار البرتغال، لكن الانسجام بين روبن دياز وريناتو فيغا في قلب الدفاع جعل المدرب يواصل الاعتماد عليهما، ليبقى مدافع سبورتينغ لشبونة خارج الحسابات طوال البطولة.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia - Toronto Stadium, Toronto, Canada - July 2, 2026 Portugal's Ricardo Velho and Goncalo Inacio inside the stadium before the match REUTERS/Mike Segar
غونسالو إيناسيو لاعب منتخب البرتغال (رويترز)

ماتس فييفر.. فرصة لم تأتِ رغم الغيابات

اعتقد ماتس فييفر أن إصابة يورين تيمبر قبل انطلاق كأس العالم ستفتح له الباب للمشاركة، لكن المدرب الهولندي واصل الاعتماد على دينزل دومفريس في مركز الظهير الأيمن طوال البطولة، ليغادر فييفر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك دون أن يخوض أي دقيقة.

Netherlands' Mats Wieffer in action during the international friendly soccer match between Netherlands and Algeria in Rotterdam, Netherlands, Wednesday, June 3, 2026. (AP Photo/ Patrick Post)
ماتس فييفر لاعب المنتخب الهولندي (أسوشيتد برس)
المصدر: الصحافة الأجنبية

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