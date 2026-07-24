أول تصريحات من يورغن كلوب عقب تولي مهمة تدريب منتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم رسميا عن خطوة تاريخية تعيد رسم خارطة الكرة الألمانية، بتعيين المدرب الأسطوري يورغن كلوب (59 عاما) مديراً فنياً للمنتخب الألماني الأول، خلفاً لجوليان ناغلسمان الذي تقدم باستقالته عقب الخروج الصدمة من دور الـ32 لمونديال 2026 أمام باراغواي.

وقّع كلوب عقدا لمدة 4 سنوات يبدأ في 15 أغسطس/آب 2026 ويمتد حتى عام 2030، ليقود مشروع إعادة بناء الشغف والهوية الكروية للماكينات الألمانية.

ويضم الجهاز الفني المعاون للمدرب الألماني كلا من بيتر كراويتز، وبيبين ليندرز (مساعد غوارديولا السابق)، وسفين بيندر.

"سنبني فريقا يقاتل بشغف"

وعلق يورغن كلوب على توليه المهمة الأولى له على صعيد المنتخبات الوطنية "يستطيع المنتخب الوطني أن يوحدنا نحن الألمان أفضل من أي شيء آخر، وهذا ما يجعل هذا الدور مميزا جدا بالنسبة لي".

وأضاف مستذكراً تجربته الإدارية الأخيرة: "أنا ممتن لكل ما حظيت به من خبرة ومعرفة خلال الأشهر الـ 18 الماضية مع ريد بول. الآن، أشعر بالحماس لهذا الدور المميز في كرة القدم الألمانية، والذي سنتعامل معه بتواضع وصبر، لبناء فريق يقاتل من أجل بعضه البعض، ويستمتع بلعب كرة القدم، ويحظى بدعم كامل من شعبنا".

رحلة أسطورية من الأندية إلى حلم المنتخب

يتولى كلوب قيادة المنتخب الألماني متسلحاً بالسجل التدريبي الأكثر إبهاراً في العصر الحديث، بعد خوضه تجارب ملهمة حقق خلالها كل الألقاب الممكنة:

معجزة ماينز (2001–2008): وضع أولى بصماته التدريبية بقيادة الفريق التاريخي لأول صعود له إلى البوندسليغا عام 2004، وتثبيته كخصم عنيد في دوري الأضواء.

ثورة بوروسيا دورتموند (2008–2015): كسر هيمنة بايرن ميونخ وكتب تاريخاً ذهبياً بالتتويج بلقب البوندسليغا مرتين متتاليتين (عامي 2011 و2012)، وكأس ألمانيا (2012)، والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013.

الحقبة الذهبية مع ليفربول (2015–2024): أعاد الهيبة لقلعة "أنفيلد"، وحقق دوري أبطال أوروبا عام 2019، وأنهى عقدة الـ 30 عاماً بالتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز (عام 2020)، بالإضافة إلى ثنائية الكؤوس المحلية في موسم 2021-2022 الملحمي.

رئاسة كرة القدم في ريد بول (2025–2026): عقب تركه ليفربول في مايو/أيار 2024 وأخذه فترة استراحة، تولى في يناير/كانون الثاني 2025 منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة ريد بول للمشاريع الرياضية الشاملة، قبل أن يلبّي نداء الوطن.