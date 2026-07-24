صراع بين إنتر وبرشلونة على ضم روميرو.. وتوتنهام يحدد سعره

تصدر المدافع الدولي الأرجنتيني كريستيان روميرو قائمة اهتمامات سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وسط رغبة مشتركة من عملاقي إيطاليا وإسبانيا، إنتر ميلان وبرشلونة، للتعاقد معه عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم 2026 وتأكيد تطلعه لمغادرة توتنهام هوتسبير.

ويُعتبر قلب الدفاع البالغ من العمر 28 عاما أحد أكثر المدافعين المطلوبين في سوق الانتقالات.

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ويأتي هذا التحرك بعد مساهمته البارزة في وصول منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، ليشتعل الصراع بين إنتر وبرشلونة للظفر بخدماته.

إنتر ميلان يتقدم السباق

يُعتبر إنتر ميلان النادي الأكثر جدية وتقدماً في محادثاته مع بيئة اللاعب مستغلاً رغبة روميرو في العودة إلى أجواء الدوري الإيطالي (السيري آ)، حيث سبق له التألق وحصد جائزة أفضل مدافع مع أتالانتا وجنوى.

وبدأت الاتصالات خلال استفسار إنتر عن مدافع توتنهام دجيد سبينس، قبل أن تتوسع المفاوضات لتشمل صفقة روميرو.

وبحسب تقارير إيطالية، سافر وكيل أعمال روميرو، تشيرو باليرمو، إلى ميلانو مع دخول المحادثات حول مستقبل المدافع مرحلة حاسمة.

ويُبدي توتنهام استعداده للاستماع إلى العروض، لكنه يشترط مبلغا لا يقل عن 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار) للموافقة على الصفقة.

موقف برشلونة المشروط

بدوره يضع النادي الكتالوني روميرو ضمن اهتماماته الفنية لتدعيم خط الخلف بدعوة من المدرب هانسي فليك، غير أن التحرك الرسمي يتوقف على نجاح برشلونة أولاً في بيع أحد مدافعيه لإفساح مساحة مالية تضمن الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

وكانت التوقعات تتزايد مع نهاية الموسم الماضي بأن المدافع الأرجنتيني سيرحل هذا الصيف، لكن توتنهام يحاول الآن فتح مفاوضات بشأن عقد جديد في محاولة لإقناعه بالبقاء ضمن خطط النادي طويلة الأمد.

مع ذلك، أوضح النادي الإنجليزي موقفه بوضوح، مؤكدًا أنه لن ينظر في أي عروض تقل عن 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار).

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ووقع روميرو عقدا جديدا العام الماضي فقط، يربطه بتوتنهام حتى عام 2029، مما يمنح توتنهام موقفًا تفاوضيًا قويًا.

مدافع شرس

يمتلك روميرو بروفايلا تكتيكيا يجمع بين القوة البدنية اللاتينية والذكاء الفني الأوروبي، مما يجعله خيارا مثاليا لأندية النخبة:

أسلوب الدفاع الهجومي (Front-Foot Defending): يمتاز بجرأة كبيرة في افتراض المسارات والتقدم لقطع الكرة أمام المهاجمين قبل استلامها، مما يمنح خط دفاعه قدرة عالية على تطبيق الضغط العالي.

البناء والتمرير كصانع لعب خلفي: يمتلك معدل دقة تمرير يتجاوز 90% في المباريات الكبرى، مع تميز ملحوظ في التمريرات العمودية الكاسرة لخطوط الوسط، والتي تضع فريقه مباشرة في حالة هجوم مرتد.

الخطورة التهديفية في الكرات الثابتة: يُعد روميرو تهديدا حقيقيا في منطقة جزاء المنافسين؛ حيث يستغل الارتقاء العالي والتمركز الذكي لتسجيل الأهداف بالرأس، كما ظهر في مشاركاته الأخيرة بالدوري الإنجليزي والمسابقات القارية.

الأرقام والإحصائيات التكتيكية

الصلابة الهوائية: يتواجد ضمن أعلى 84% من مدافعي الدوريات الخمس الكبرى في نسبة الفوز بالثنائيات الهوائية.

استعادة الكرة والافتراس: يحقق نسبة نجاح تتجاوز 69% في الصراعات الأرضية، مع تسجيله أكثر من 120 استخلاصا ناجحا و70 اعتراضا للكرة في الموسم المكتمل.

الإنتاجية الهجومية: يمتلك في سجله 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة عبر مختلف البطولات، بالإضافة إلى معدل تقييم فني بمتوسط 7.04 من 10.

نقطة ضعف

تكمن نقطة الضعف الوحيدة في أسلوب روميرو في اندفاعه البدني الزائد والذي يجعله عرضة للحصول على البطاقات الملونة (سجل 17 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين في مواسمه الأخيرة).

ويتطلب أسلوبه تواجد شريك هادئ في خط الدفاع يمتلك السرعة للتغطية خلف اندفاعه المباشر.