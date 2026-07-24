كل ما تريد معرفته عن تزوليس.. الصفقة اليونانية التي اختارها أرتيتا

في خطوة تكتيكية تهدف لتثبيت أقدام النادي على عرش المنافسة المحلية والقارية، أتم نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده مع الجناح الدولي اليوناني كريستوس تزوليس، ليكون أحد أبرز الحلول الهجومية الجديدة في مشروع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

تأتي هذه الصفقة لتلبي تطلعات إدارة "الغانرز" في تأمين عمق هجومي يمتلك التنوع والقدرة على صناعة الفارق، خصوصا مع جدول المباريات المزدحم والمنافسة المشتعلة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

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وقال "الغانرز" عبر موقعه الإلكتروني: "يسرنا أن نعلن عن توقيع عقد طويل الأمد مع كريستوس تزوليس".

وتابع: "ينضم إلينا المهاجم البالغ من العمر 24 عاما قادما من نادي كلوب بروج، حيث شارك في 108 مباريات في جميع المسابقات، وسجل 43 هدفا وصنع 45 هدفا للفريق البلجيكي".

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت 40 مليون يورو (نحو 43 مليون دولار)، وهو رقم قياسي في الدوري البلجيكي للمحترفين، وجاءت هذه الصفقة لتعوض رحيل البلجيكي لياندرو تروسارد الذي انتقل إلى بشيكتاش التركي.

من موهبة باوك إلى صخب البريميرليغ

ولدت موهبة تزوليس (24 عاما) في أكاديمية نادي باوك سالونيك اليوناني، حيث اقتحم الفريق الأول في سن مبكرة وجذب أنظار كشافي الأندية الأوروبية بفضل جرأته الفردية وحسه التهديفي العالي.

انضم إلى الفريق الأول لنادي باوك عام 2019، وخاض أول مباراة له معه ضد أولمبياكوس في يونيو/ حزيران 2020.

شارك تزوليس في 42 مباراة في الدوري اليوناني، وفاز بكأس اليونان لموسم 2020-2021 (حيث كان هداف البطولة). كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

بعد موسمو مثير للإعجاب خاض اللاعب أولى تجاربه في الكرة الإنجليزية عبر بوابة نورويتش سيتي في 2021، وهي التجربة التي منحته الاحتكاك الأول ببدنيات وصخب الكرة الإنجليزية.

قدّم تزوليس بداية رائعة مع "الكناري"، حيث سجّل هدفين وصنع هدفين آخرين في فوز ساحق بنتيجة 6-صفر على بورنموث في كأس كاراباو على ملعب كارو رود. قبل أن يخرج للإعارة مع نادي تفينتي الهولندي وفورتونا دوسلدورف الألماني على التوالي.

النضج في المحطات الأوروبية

صُقلت موهبته وتطورت نجاعته الهجومية بشكل لافت خلال تجاربه المتتالية في الدوري الألماني مع فورتونا دوسلدورف والدوري البلجيكي مع كلوب بروج، حيث أظهر ثباتا أرقاميا ممتازا في صناعة وتسجيل الأهداف جعله محط أنظار كبار القارة.

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في البداية أُعير إلى تفينتي في الدوري الهولندي، قبل أن ينتقل إلى فورتونا دوسلدورف في دوري الدرجة الثانية الألماني على سبيل الإعارة في موسم 2023-2024 وكان موسما استثنائيا، حيث سجّل 22 هدفا في 30 مباراة بالدوري، ليُنهي الموسم كأحد هدافي الدوري.

تألق في بروج

انتقل نهائيا إلى نادي كلوب بروج عام 2024، وهناك حقق أفضل فترات مسيرته الكروية، مسجلا 33 هدفا في 74 مباراة بالدوري البلجيكي للمحترفين.

ساهم في فوزهم بكأس بلجيكا لموسم 2024-2025، وفي موسم 2025-2026، سجل 22 هدفا وصنع 29 هدفا في جميع المسابقات، ليُتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي للمحترفين، حيث ساهم بهدف أو تمريرة حاسمة في كل مباراة على مدار 14 مباراة، ليُتوّج بلقب الدوري.

كما فاز بكأس السوبر البلجيكي عام 2025، وحصل على جائزة أفضل هدف في الدوري البلجيكي للمحترفين لعام 2025.

على الصعيد الدولي، مثّل تزوليس اليونان في جميع الفئات العمرية، بدءا من تحت 17 عاما وصولا إلى تحت 21 عاما، وخاض أول مباراة له مع المنتخب الأول عام 2020، ليصبح سابع أصغر لاعب في تاريخ المنتخب اليوناني.

ومنذ ذلك الحين، سجّل تسعة أهداف في 34 مباراة مع المنتخب.

كيف يفك تزوليس شفرات دفاعات الخصوم؟

يمتلك تزوليس خصائص كروية تجعله خيارا مثاليا لمنظومة ميكيل أرتيتا التي تعتمد على المداورة السريعة والضغط العالي: