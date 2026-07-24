سب لاعبا برازيليا سابقا.. انتقادات "البوكر" تشعل عصبية نيمار

تصاعدت حدة الخلاف بين نجم سانتوس البرازيلي نيمار والإعلامي ولاعب كورينثيانز السابق كراكي نيتو، بعدما تحول الجدل الذي أثاره ظهور المهاجم البرازيلي وهو يلعب البوكر خلال إحدى مباريات فريقه إلى تبادل للإهانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الأزمة عندما نشر نيمار مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام للدفاع عن نفسه، عقب تعرضه لانتقادات بسبب مشاركته في بطولة للبوكر تزامنا مع مباراة لسانتوس، وهو ما أثار موجة جديدة من الجدل في البرازيل.

ولم يتأخر رد كراكي نيتو، مقدم برنامج "Os Donos da Bola" على قناة "باند"، إذ هاجم نيمار بشدة خلال برنامجه، واصفا إياه بأنه طفل مدلل، ومعتبرا أن تصرفاته لا تليق بلاعب بحجمه.

وقال نيتو إن نيمار يتصرف وكأن الجميع سذج، مضيفا أن اللاعب في إجازة منذ أكثر من سبع سنوات، في إشارة إلى تراجع مستواه وكثرة إصاباته منذ مشاركته مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم.

كما سخر من الفيديو الذي نشره نيمار، معتبرا أن لجوءه إلى إنستغرام للرد على منتقديه يعكس تصرفا طفوليا، قبل أن يؤكد أن سانتوس يمر بأزمة مالية، في وقت يرى فيه نيمار أن من حقه القيام بما يشاء خلال أوقات فراغه.

ورد نيمار بطريقة مقتضبة لكنها حادة، إذ علّق على منشور للصحفي والمؤثر البرازيلي تياغو أسمر، المعروف بلقب "بيليادو"، موجها إهانة مباشرة إلى نيتو، وكتب: "مزعج للغاية… اذهب إلى الجحيم أيها الأحمق".

ويأتي هذا السجال في وقت يواصل فيه نيمار استقطاب الأضواء داخل البرازيل، ليس فقط بسبب مستواه مع سانتوس، وإنما أيضا بسبب الجدل المتكرر المرتبط بتصرفاته خارج المستطيل الأخضر، وهو ما يبقيه في صدارة النقاش داخل الأوساط الرياضية والإعلامية.