رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

زامل راشفورد واعتزل في الـ28.. لاعب يونايتد السابق يحقق مليون دولار بعيدا عن الكرة

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MANCHESTER, ENGLAND - MAY 17: James Weir, Devonte Redmond and Manchester United team mates celebrate with Barclays Under-21 Premier League trophy prior to the Barclays Premier League match between Manchester United and AFC Bournemouth at Old Trafford on May 17, 2016 in Manchester, England. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)
من تتويج فريق تحت 21 عام لمانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015 (غيتي)
Published On 24/7/2026

نجح لاعب الوسط الإنجليزي السابق جيمس وير، أحد خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد، في تحقيق مبيعات تجاوزت مليون جنيه إسترليني (نحو 1.27 مليون دولار) من مشروعه الخاص في مجال السفر، بعد أقل من عامين على اعتزاله كرة القدم الاحترافية.

وكان وير قد خاض مباراته الوحيدة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفوز المثير على أرسنال (3-2) عام 2016، في المباراة نفسها التي شهدت الظهور الأول للنجم ماركوس راشفورد في المسابقة.

Football Soccer - Manchester United Training - Manchester United Training Ground - 9/3/16 Manchester United's Marcus Rashford and James Weir during training Action Images via Reuters / Jason Cairnduff Livepic EDITORIAL USE ONLY.
جيميس وير صحبة راشفورد من تدريبات مانشستر يونايتد (رويترز)

مسيرة قصيرة بسبب الإصابات

أمضى وير 8 أعوام في أكاديمية مانشستر يونايتد قبل انتقاله إلى هال سيتي (Hull City) في صيف 2016 بعقد يمتد لـ 3 سنوات، لكن الإصابات المتكررة حدّت من مسيرته، إذ لم يشارك سوى في 7 مباريات مع النادي.

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وخلال السنوات التالية، تنقل لاعب الوسط بين عدة أندية، إذ لعب مع ويغان أثلتيك (Wigan Athletic) على سبيل الإعارة، ثم بولتون واندررز (Bolton Wanderers)، قبل أن يخوض تجارب احترافية في سلوفينيا مع نادي إف كيه بوهورني (FK Pohronie)، ثم في المجر مع إم تي كيه بودابست (MTK Budapest)، واختتم مسيرته في سلوفاكيا مع نادي فيون زلاتي مورافتسه (ViOn Zlaté Moravce).

وفي عام 2024، أعلن اعتزاله كرة القدم الاحترافية عن عمر 28 عامًا، وقال آنذاك: "بعد الكثير من التفكير والتأمل، قررت اعتزال كرة القدم الاحترافية. إنها لحظة تحمل مشاعر متباينة، لكنني أنظر إلى مسيرتي بذكريات جميلة. رغم الإصابات، التقيت بأشخاص رائعين، وبنيت علاقات دائمة، وسافرت حول العالم وأنا أمارس ما أحب".

HULL, ENGLAND - NOVEMBER 29: Hull player James Weir in action during the EFL Cup Quarter-Final match between Hull City and Newcastle United at KCOM Stadium on November 29, 2016 in Hull, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
جيميس وير بقميص هول سيتي (غيتي)

من الملاعب إلى عالم السفر

بعد اعتزاله، اتجه وير إلى تأسيس مشروعه الخاص كوكيل سفر مستقل، مستفيدًا من خبرته الطويلة في السفر خلال مسيرته الكروية.

ويقول عبر موقعه الإلكتروني إنه يقدم خدمات سفر مخصصة وتصميم برامج حصرية تلبي احتياجات العملاء، مضيفًا أن شغفه بالسفر واستكشاف مختلف أنحاء العالم يؤهله لتقديم تجارب فاخرة، بدءًا من العطلات داخل المملكة المتحدة وحتى الرحلات الاستكشافية إلى القارة القطبية الجنوبية.

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كما يؤكد أن خبرته كلاعب سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز ساعدته على فهم متطلبات العملاء الباحثين عن خدمات راقية ومخصصة.

MANCHESTER, ENGLAND - MAY 17: James Weir and Devonte Redmond and Manchester United team mates celebrate with Barclays Under-21 Premier League trophy prior to the Barclays Premier League match between Manchester United and AFC Bournemouth at Old Trafford on May 17, 2016 in Manchester, England. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)
جيميس وير، تحصل على الدوري الانجليزي للشبان أقل من -21 عاما (غيتي)

مليون جنيه إسترليني (نحو 1.27 مليون دولار) في المبيعات

وأشادت جمعية لاعبي مانشستر يونايتد السابقين، وهي الجمعية الخيرية الرسمية للاعبي النادي المعتزلين، برحلة وير بعد كرة القدم، معتبرة أنها تمثل نموذجًا للعمل الجاد والإصرار على النجاح.

وقال وير: "أسست عملي الخاص في مجال السفر، وأساعد الآن زملائي السابقين في الملاعب والعائلات وغيرهم من المسافرين على الاستمتاع برحلات سلسة وخالية من التوتر، كما أشجع الناس على السفر بشكل أكبر. وأنا فخور للغاية بإعلاني أن مبيعاتي تجاوزت مليون جنيه إسترليني (نحو 1.27 مليون دولار)".

HERNING, DENMARK - FEBRUARY 17: Joe Riley and James Weir of Manchester United make their way out onto the pitch during a training session ahead of the UEFA Europa League Round of 32 match between FC Midtjylland and Manchester United at Herning MCH Multi Arena on February 17, 2016 in Herning, Denmark. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
جو ريلي صحبة جيميس وير الاعب السابق لمانشستر يونايتد (غيتي)

بداية المشروع

وفي مقابلة مع صحيفة مانشستر إيفينينغ نيوز (Manchester Evening News) عام 2025، كشف وير أن فكرة المشروع بدأت بعد عودته من سلوفاكيا، عندما تعرف إلى نموذج العمل من خلال صديقة لشقيقته تعمل في الشركة الأم.

وأوضح أنه انجذب إلى فكرة امتلاك مشروع يمنحه مرونة أكبر مقارنة بالحياة الاحترافية في كرة القدم، قائلاً: "في كرة القدم يُملى عليك دائمًا ما يجب أن تفعله ومتى تفعله، وهذا جزء من اللعبة، لكنني أحببت فكرة امتلاك مساحة أكبر من الحرية. الأمر ليس سهلاً، فهو يتطلب وقتًا لبناء قاعدة من العملاء، لكنني أستمتع به كثيرًا وأعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح".

المصدر: الصحافة الأجنبية

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