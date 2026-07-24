زامل راشفورد واعتزل في الـ28.. لاعب يونايتد السابق يحقق مليون دولار بعيدا عن الكرة

نجح لاعب الوسط الإنجليزي السابق جيمس وير، أحد خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد، في تحقيق مبيعات تجاوزت مليون جنيه إسترليني (نحو 1.27 مليون دولار) من مشروعه الخاص في مجال السفر، بعد أقل من عامين على اعتزاله كرة القدم الاحترافية.

وكان وير قد خاض مباراته الوحيدة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفوز المثير على أرسنال (3-2) عام 2016، في المباراة نفسها التي شهدت الظهور الأول للنجم ماركوس راشفورد في المسابقة.

مسيرة قصيرة بسبب الإصابات

أمضى وير 8 أعوام في أكاديمية مانشستر يونايتد قبل انتقاله إلى هال سيتي (Hull City) في صيف 2016 بعقد يمتد لـ 3 سنوات، لكن الإصابات المتكررة حدّت من مسيرته، إذ لم يشارك سوى في 7 مباريات مع النادي.

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وخلال السنوات التالية، تنقل لاعب الوسط بين عدة أندية، إذ لعب مع ويغان أثلتيك (Wigan Athletic) على سبيل الإعارة، ثم بولتون واندررز (Bolton Wanderers)، قبل أن يخوض تجارب احترافية في سلوفينيا مع نادي إف كيه بوهورني (FK Pohronie)، ثم في المجر مع إم تي كيه بودابست (MTK Budapest)، واختتم مسيرته في سلوفاكيا مع نادي فيون زلاتي مورافتسه (ViOn Zlaté Moravce).

وفي عام 2024، أعلن اعتزاله كرة القدم الاحترافية عن عمر 28 عامًا، وقال آنذاك: "بعد الكثير من التفكير والتأمل، قررت اعتزال كرة القدم الاحترافية. إنها لحظة تحمل مشاعر متباينة، لكنني أنظر إلى مسيرتي بذكريات جميلة. رغم الإصابات، التقيت بأشخاص رائعين، وبنيت علاقات دائمة، وسافرت حول العالم وأنا أمارس ما أحب".

من الملاعب إلى عالم السفر

بعد اعتزاله، اتجه وير إلى تأسيس مشروعه الخاص كوكيل سفر مستقل، مستفيدًا من خبرته الطويلة في السفر خلال مسيرته الكروية.

ويقول عبر موقعه الإلكتروني إنه يقدم خدمات سفر مخصصة وتصميم برامج حصرية تلبي احتياجات العملاء، مضيفًا أن شغفه بالسفر واستكشاف مختلف أنحاء العالم يؤهله لتقديم تجارب فاخرة، بدءًا من العطلات داخل المملكة المتحدة وحتى الرحلات الاستكشافية إلى القارة القطبية الجنوبية.

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كما يؤكد أن خبرته كلاعب سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز ساعدته على فهم متطلبات العملاء الباحثين عن خدمات راقية ومخصصة.

مليون جنيه إسترليني (نحو 1.27 مليون دولار) في المبيعات

وأشادت جمعية لاعبي مانشستر يونايتد السابقين، وهي الجمعية الخيرية الرسمية للاعبي النادي المعتزلين، برحلة وير بعد كرة القدم، معتبرة أنها تمثل نموذجًا للعمل الجاد والإصرار على النجاح.

وقال وير: "أسست عملي الخاص في مجال السفر، وأساعد الآن زملائي السابقين في الملاعب والعائلات وغيرهم من المسافرين على الاستمتاع برحلات سلسة وخالية من التوتر، كما أشجع الناس على السفر بشكل أكبر. وأنا فخور للغاية بإعلاني أن مبيعاتي تجاوزت مليون جنيه إسترليني (نحو 1.27 مليون دولار)".

بداية المشروع

وفي مقابلة مع صحيفة مانشستر إيفينينغ نيوز (Manchester Evening News) عام 2025، كشف وير أن فكرة المشروع بدأت بعد عودته من سلوفاكيا، عندما تعرف إلى نموذج العمل من خلال صديقة لشقيقته تعمل في الشركة الأم.

وأوضح أنه انجذب إلى فكرة امتلاك مشروع يمنحه مرونة أكبر مقارنة بالحياة الاحترافية في كرة القدم، قائلاً: "في كرة القدم يُملى عليك دائمًا ما يجب أن تفعله ومتى تفعله، وهذا جزء من اللعبة، لكنني أحببت فكرة امتلاك مساحة أكبر من الحرية. الأمر ليس سهلاً، فهو يتطلب وقتًا لبناء قاعدة من العملاء، لكنني أستمتع به كثيرًا وأعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح".