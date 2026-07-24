"نستلهم من حسام حسن".. حارسة مصر تكشف طموح سيدات المنتخب في كأس أفريقيا

أبدت حارسة مرمى منتخب مصر لكرة القدم حبيبة صبري، تفاؤلها بقدرة المنتخب على تقديم مشاركة مميزة في كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق الأسبوع المقبل في المغرب، مؤكدة أن اللاعبات يستلهمن الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب الرجال في كأس العالم الأخيرة.

وكان منتخب رجال مصر بقيادة المدير الفني الوطني حسام حسن سجل أفضل مشاركة في تاريخ منتخب "الفراعنة" بالمونديال، بعدما بلغ دور الستة عشر وحقق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته، وهو ما منح منتخب السيدات دفعة معنوية قبل خوض البطولة القارية.

وقالت حبيبة في تصريحات لوكالة "رويترز": "لا يوجد شيء مستحيل، أثق في قدرتنا على النجاح"، مؤكدة أن المنتخب يدرك حجم التحديات، لكنه يسعى إلى الظهور بصورة مشرفة وتحقيق أفضل النتائج.

هدف واضح.. عبور دور المجموعات

وأكدت حارسة نادي مسار بطل الدوري المصري، صاحبة جائزة أفضل حارسة مرمى في دوري أبطال أفريقيا للسيدات لعام 2024، أن الهدف الأول للمنتخب يتمثل في تجاوز الدور الأول، وقالت: "هدفنا الرئيسي تقديم أداء جيد وتجاوز دور المجموعات، سنحاول تقديم أقصى ما لدينا".

ويشارك منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ عشر سنوات، بعدما استفاد من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بزيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 16 منتخبًا بدلًا من 12، وجاء تأهل المنتخب المصري بعد تخطي رواندا في الدور الأول من التصفيات، قبل الخسارة أمام غانا في الدور الثاني، ليستفيد من قرار توسيع البطولة ويحجز مقعده في النهائيات.

ويستهل منتخب مصر، بقيادة المدير الفني محمد كمال، مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة زامبيا، صاحبة المركز الثالث في نسخة 2022، الثلاثاء المقبل، ثم يلتقي مالاوي في الأول من أغسطس، قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول أمام منتخب نيجيريا، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد عشرة ألقاب.

مشاركة ناجحة قد تفتح آفاقًا جديدة

ورغم صعوبة المنافسة، شددت حبيبة على أن المنتخب المصري لا ينظر إلى أسماء المنافسين، قائلة: "لا نضع ذلك في حساباتنا، سنواجه منتخبات كبيرة لديها خبرة في البطولة، لكننا نأمل أن نتمكن من تحقيق شيء مميز وأن نظهر بصورة جيدة بإذن الله". كما أعربت حبيبة عن أملها في أن تسهم مشاركة المنتخب في زيادة الاهتمام بكرة القدم النسائية في مصر، مشيرة إلى أن اللعبة لا تزال بحاجة إلى انتشار جماهيري أكبر، رغم التطور الذي شهدته في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تكوين الأهلي والزمالك فرقًا للسيدات، وما صاحب ذلك من اهتمام إعلامي ونقل للمباريات

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وأضافت: "أعتقد بصراحة أن كثيرًا من الناس لا يعرفون بوجود كرة القدم النسائية من الأساس، حتى وإن كانت هناك فئة تتابعها". وترى حبيبة أن تحقيق نتائج إيجابية في كأس الأمم الأفريقية قد يسهم في تغيير نظرة المجتمع تجاه كرة القدم النسائية، ويشجع مزيدًا من الفتيات على ممارسة اللعبة.

واختتمت حبيبة حديثها قائلة: ":أعتقد أنه إذا تابعنا عددًا أكبر من الجماهير في كأس الأمم، فسيدفع ذلك مزيدًا من أولياء الأمور إلى تشجيع بناتهن على ممارسة اللعبة، كما سيزداد الإعجاب بكرة القدم النسائية".