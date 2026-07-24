تقارير: نجم منتخب أستراليا في مونديال 2026 يسقط في اختبار تعاطي الكوكايين

كشفت فحوص أجراها نجم المنتخب الأسترالي في مونديال 2026 كريستيان فولباتو، بعد توقيفه في سيدني بسبب السرعة الزائدة، عن تناوله مادة الكوكايين، وفق مزاعم إعلامية وإعلان من الشرطة عن احتجاز شخص من دون ذكر اسمه.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان إن رجلا يبلغ من العمر 22 عاما، حددته وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع بأنه فولباتو المحترف في إيطاليا، ضُبط وهو يقود بسرعة زائدة مرتين خلال الليل.

واجتاز في المرة الأولى اختبار الكحول على جانب الطريق، وتلقى مخالفة مرورية قبل أن يتم توقيفه مرة أخرى بعد ساعتين.

وفي هذه المرة خضع لفحص مخدرات، وجاءت النتيجة إيجابية للكوكايين، بحسب الشرطة التي أرسلت عينة ثانية لإجراء مزيد من التحاليل.

وقالت الشرطة: "تم تعليق رخصة قيادته الدولية لمدة ستة أشهر، ما أدى إلى سحب امتياز القيادة الخاص به في ولاية نيو ساوث ويلز".

ولعب فولباتو الذي يدافع عن ألوان ساسوولو في الدوري الإيطالي، ثلاث مباريات مع منتخب أستراليا في كأس العالم بعدما غيّر ولاءه الدولي من إيطاليا إلى أستراليا قبل وقت قصير من النهائيات العالمية.

وُلد فولباتو الذي مثل المنتخبات الإيطالية للفئات العمرية، ونشأ في سيدني قبل أن يغادر أستراليا.

وقال المدرب المقيم في سيدني توني باشا الذي أشرف على تدريب فولباتو قبل انتقاله إلى إيطاليا وما زال يعد مرشدا له، لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" (Sydney Morning Herald) إن لاعب الوسط الهجومي نفى تناول الكوكايين أو أي مادة محظورة أخرى.

وأضاف باشا: "كان مصرا على أنه لم يلمسها (المخدرات). لقد صُدم. وأنا أيضا مصدوم لأن الأمر اتهام خطير".