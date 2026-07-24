تشيلسي يقترب من ضم مدافع دولي فرنسي

توصل تشلسي إلى اتفاق مع كريستال بالاس للتعاقد مع المدافع الفرنسي ماكسنس لاكروا خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليصبح اللاعب على بعد خطوة واحدة من انتقال إلى ملعب ستامفورد بريدج.

ومن المنتظر أن يخضع لاكروا للفحص الطبي خلال الساعات الـ24 المقبلة، قبل توقيع عقد طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2032، فيما لا يتوقع أن تواجه المفاوضات الخاصة بالشروط الشخصية أي عقبات.

وجاء الاتفاق بين الناديين بعد مفاوضات إيجابية، إذ كان كريستال بالاس يطالب بنحو 60 مليون جنيه إسترليني (نحو 77 مليون دولار) للتخلي عن مدافعه الدولي.

ويبلغ لاكروا من العمر 26 عاما، وكان أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب أوليفر غلاسنر خلال الموسم الماضي، بعدما خاض 55 مباراة في مختلف المسابقات، وأسهم في تتويج كريستال بالاس بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وهو أول لقب أوروبي كبير في تاريخ النادي.

كما شارك في فوز فريقه بدرع المجتمع الإنجليزي أمام ليفربول، وساعده على إنهاء موسم قوي في الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League).

وعلى الصعيد الدولي، استُدعي لاكروا إلى صفوف المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026، وشارك في 3 مباريات، بينها مواجهتا النرويج ومباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا، لينهي منتخب الديوك البطولة في المركز الرابع.

وكان كريستال بالاس قد تعاقد مع لاكروا في صيف 2024 قادما من فولفسبورغ الألماني مقابل 15.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 20 مليون دولار)، إضافة إلى مكافآت قد تصل إلى 2.6 مليون جنيه (نحو 3.3 ملايين دولار)، قبل أن يثبت نفسه كواحد من أكثر المدافعين ثباتا في الدوري الإنجليزي.

لماذا اختاره تشلسي؟

يأتي اهتمام تشلسي بالمدافع الفرنسي بعد موسمين مميزين في "البريميرليغ"، إذ كان اللاعب الوحيد خلال موسم 2025-2026 الذي جمع بين 60 افتكاكا للكرة، و204 صراعات دفاعية ناجحة، و252 تشتيتا للكرة.

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ويتميز لاكروا، الذي يبلغ طوله 1.93 متر، بقوته في الكرات الهوائية وسرعته الكبيرة، حيث سجل سرعة قصوى بلغت 35.81 كيلومترا في الساعة، ليصنف بين أسرع خمسة مدافعين في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى كريستال بالاس.

كما أظهرت الإحصاءات أنه حقق أفضل نسبة نجاح في المواجهات الدفاعية الفردية خلال الموسمين الماضيين بين المدافعين الذين خاضوا أكثر من 50 مواجهة مباشرة، بعدما استعاد الاستحواذ على الكرة في 50.5% من تلك المواجهات.

ويمنح تعدد أدواره التكتيكية تشلسي خيارات إضافية، إذ يجيد اللعب في منظومتي الدفاع الثلاثي والرباعي، وهو ما يتماشى مع الأساليب الخططية التي يعتمدها المدرب الإسباني تشابي ألونسو.