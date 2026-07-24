بوفون يكشف موقفه من العودة للجهاز الفني لمنتخب إيطاليا

كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون رفض عرضًا للانضمام إلى الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي الأول، رغم اهتمام الاتحاد بإعادته للاستفادة من خبراته الطويلة مع منتخب بلاده، وبحسب الصحيفة، تواصل المدير التقني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم باولو مالديني مع بوفون وعرض عليه تولي دور عملي ومباشر ضمن مشروع "كلوب إيطاليا"، الجهة المسؤولة عن الإشراف على جميع المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية.

وأوضحت الصحيفة أن مالديني كان يطمح إلى ضم شخصية تمتلك خبرة كبيرة داخل المنتخب الإيطالي، لما يتمتع به بوفون من مكانة استثنائية، إذ يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب إيطاليا، كما كان أحد أفراد الجيل المتوج بكأس العالم، إلى جانب معرفته الدقيقة باللاعبين الحاليين وآلية العمل داخل المنتخب.

دراسة للعرض قبل اتخاذ القرار

وأشارت الصحيفة إلى أن بوفون درس العرض بجدية قبل أن يحسم موقفه، لكنه توصل إلى قناعة بأن الوقت الحالي لا يعد الأنسب للعودة إلى العمل داخل منظومة كرة القدم، وكان بوفون شغل سابقًا منصب منسق المنتخب الإيطالي، قبل أن يغادر منصبه مع المدير الفني جينارو جاتوزو ورئيس الاتحاد الإيطالي السابق جابرييلي جرافينا، عقب خسارة المنتخب أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل لكأس العالم نهاية مارس الماضي، وهي النتيجة التي تسببت في غياب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا.

التركيز على العائلة والاستعداد للمستقبل

واختتمت "لاغازيتا ديلو سبورت" تقريرها بالإشارة إلى أن بوفون، الذي لم يتوقف تقريبًا عن ممارسة كرة القدم منذ احترافه عام 1995 وحتى اعتزاله في 2023، يفضل خلال المرحلة الحالية الابتعاد عن ضغوط العمل، والتفرغ لقضاء مزيد من الوقت مع عائلته وأحبائه، إلى جانب مواصلة تطوير نفسه علميًا استعدادًا لمرحلة جديدة، سواء في مجال الإدارة الرياضية أو تولي منصب إداري مستقبلاً.