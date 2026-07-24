خرج من حسابات ميلان.. إسماعيل بن ناصر على أعتاب الدوري القطري

كشفت تقارير صحفية أن نادي الغرافة القطري يتصدر سباق التعاقد مع إسماعيل بن ناصر من إيه سي ميلان.

وذكر خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن بن ناصر سينهي عقده بالتراضي مع ميلان، وأن الغرافة أرسل عرضا رسميا له.

شهدت مسيرة إسماعيل بن ناصر تحولات وتنقلات متسارعة بعد تراجع مشاركته الأساسية مع إيه سي ميلان بسبب الإصابات العضلية وإصابات الركبة المتعاقبة:

الإعارة إلى أولمبيك مارسيليا

في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية (فبراير/شباط 2025)، غادر بن ناصر إيه سي ميلان على سبيل الإعارة متجها إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي في تجربة قصيرة لطلب المزيد من دقائق اللعب، ولكن النادي الفرنسي لم يقم بتفعيل بند الشراء الدائم مع نهاية موسم 2024–2025.

ورغم رغبة مارسيليا في الاحتفاظ به، إلا أن الصفقة فشلت بسبب مطالب ميلان المالية الباهظة وتوقعات اللاعب المالية المرتفعة.

وشارك بن ناصر فقط في 13 مباراة مع مارسيليا في جميع المسابقات، ولم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما من ترسيخ مكانه في التشكيلة الأساسية للمدرب روبرتو دي زيربي.

الإعارة إلى دينامو زغرب

مع بداية موسم 2025–2026 وعدم دخوله ضمن الخطط الرئيسية للمدرب في ميلان، انتقل بن ناصر مجددا على سبيل الإعارة إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي لخوض تجربة جديدة ومساعدة الفريق في المسابقات الأوروبية حتى نهاية فترة إعارته في صيف 2026.