بقمية بلغت 1.17 مليار دولار.. تعرف على أغلى تشكيلة إنجليزية على الإطلاق

لم تعد أرقام سوق الانتقالات في كرة القدم الإنجليزية مجرد انعكاس لقيمة اللاعبين الفنية، بل أصبحت مرآة لحجم القوة المالية التي يتمتع بها الدوري الإنجليزي الممتاز والأندية الكبرى في القارة الأوروبية.

ومع انتقال مورغان روجرز من أستون فيلا إلى تشيلسي مقابل 117 مليون جنيه إسترليني (نحو 152 مليون دولار)، أصبح اللاعب البالغ من العمر 22 عاما أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ، متجاوزا سلسلة من الأسماء اللامعة التي حملت في السنوات الماضية الرقم القياسي.

وبهذه الصفقة، اكتملت ملامح أغلى تشكيلة للاعبين الإنجليز عبر التاريخ، وهي تشكيلة تضم أسماء صنعت أمجاد الكرة الإنجليزية، من أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المتوجين بدوري أبطال أوروبا، وتصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 900 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.17 مليار دولار)، وفق خطة 4-2-3-1.

جايمس ترافورد.. أغلى حارس إنجليزي في التاريخ

في مركز حراسة المرمى يحل جايمس ترافورد، الذي بلغت قيمة انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من بيرنلي 31 مليون جنيه إسترليني (نحو 40 مليون دولار)، في صفقة أعلن عنها النادي البائع باعتبارها رقما قياسيا لحارس مرمى بريطاني.

لكن بداية ترافورد مع سيتي لم تكن كما كان يتمنى، إذ سرعان ما تحرك النادي لتعزيز مركز الحراسة بالتعاقد مع الإيطالي جانلويجي دوناروما، ليجد الحارس الإنجليزي نفسه أمام منافسة قوية على مكانه الأساسي.

ورغم الجدل حول القيمة الحقيقية للصفقة، فإن انتقاله بقي ضمن قائمة أغلى صفقات حراس المرمى الإنجليز، متفوقا بفارق بسيط على انتقال جوردان بيكفورد إلى إيفرتون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 39 مليون دولار) عام 2017.

خط دفاع بمئات الملايين

كايل ووكر.. صفقة صنعت التاريخ

على الجهة اليمنى، يظهر كايل ووكر، الذي انتقل من توتنهام إلى مانشستر سيتي عام 2017 مقابل 53 مليون جنيه إسترليني (نحو 69 مليون دولار)، ليصبح حينها أغلى مدافع في العالم.

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وخلال ثمانية مواسم في ملعب الاتحاد، تحول ووكر إلى أحد أبرز الأظهرة في كرة القدم الحديثة، وساهم في فوز سيتي بستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يرحل إلى بيرنلي عام 2025 مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.5 ملايين دولار) فقط، بعد بلوغه عامه الـ35.

هاري ماغواير.. رقم قياسي أثار الجدل

في قلب الدفاع، لا يمكن تجاهل هاري ماغواير، الذي انتقل من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد عام 2019 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 104 ملايين دولار)، ليصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم آنذاك.

كان ماغواير قد خرج من كأس العالم 2018 بصورة المدافع الصاعد بقوة، قبل أن يؤكد مستواه مع ليستر، لكن الصفقة الضخمة وضعت عليه ضغطا هائلا منذ يومه الأول في أولد ترافورد.

وبين قيادة الفريق وارتداء شارة القائد ثم فقدانها، عاش المدافع الإنجليزي مسيرة مليئة بالتقلبات، لكنه بقي أحد أبرز المدافعين الإنجليز في العقد الأخير.

جون ستونز.. أحد أعمدة حقبة غوارديولا

إلى جوار ماغواير، يأتي جون ستونز الذي دفع مانشستر سيتي 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 65 مليون دولار) للتعاقد معه من إيفرتون عام 2016.

ورغم الإصابات التي حدّت من مشاركاته، أصبح ستونز أحد أهم عناصر نجاح الفريق تحت قيادة بيب غوارديولا، وساهم في تحقيق ألقاب الدوري الستة قبل مغادرته النادي بعد عقد كامل من الزمن.

بن تشيلويل.. موهبة أوقفتها الإصابات

أما مركز الظهير الأيسر، فيشغله بن تشيلويل، الذي انتقل من ليستر سيتي إلى تشيلسي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (نحو 58.5 مليون دولار) عام 2020.

بدأ تشيلويل مسيرته مع البلوز بقوة، وساهم في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا في موسمه الأول، لكن سلسلة من الإصابات منعته من الحفاظ على استمراريته والوصول إلى كامل إمكاناته.

وسط ميدان بقيمة قياسية

إليوت أندرسون.. صاحب الرقم الجديد

في خط الوسط الدفاعي، يظهر إليوت أندرسون الذي أصبح لفترة قصيرة أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ بعد انتقاله من نوتنغهام فورست إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (نحو 150 مليون دولار).

وخلال موسمين مع فورست، فرض أندرسون نفسه كأحد أبرز المواهب الإنجليزية، حتى حصل على فرصة تمثيل المنتخب الأول، لكن القيمة المالية الضخمة لانتقاله ستضعه تحت اختبار كبير لإثبات أنه يستحق هذا الاستثمار.

ديكلان رايس.. القائد الذي كسر الانتظار

إلى جانب أندرسون، يأتي ديكلان رايس الذي انتقل من وست هام إلى أرسنال عام 2023 مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني (نحو 136.5 مليون دولار).

كان رايس قد خاض أكثر من 200 مباراة في الدوري الإنجليزي مع وست هام، وقاد الفريق إلى لقب دوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن يصبح أحد أغلى لاعبي الوسط في العالم.

وبعد موسم من الانتقادات الساخرة بسبب غياب البطولات، تمكن رايس أخيرا من رفع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليؤكد قيمته كلاعب حاسم في أكبر المباريات.

ثلاثي هجومي من ذهب

جود بيلينغهام.. الإنجليزي الذي غادر مبكرا وصنع التاريخ

في مركز صانع الألعاب، يظهر جود بيلينغهام، صاحب أغلى انتقال للاعب إنجليزي لم يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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غادر بيلينغهام برمنغهام سيتي إلى بوروسيا دورتموند، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد عام 2023 مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (نحو 149.5 مليون دولار).

وفي موسمه الأول مع الفريق الإسباني، حقق لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وأثبت أنه أحد أبرز لاعبي العالم، بعدما أصبح أول لاعب إنجليزي يسجل سبعة أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.

مورغان رودجرز.. الملك الجديد

بعد انتقاله إلى تشيلسي مقابل 117 مليون جنيه إسترليني (نحو 152 مليون دولار)، أصبح مورغان رودجرز صاحب أعلى قيمة انتقال للاعب إنجليزي في التاريخ.

قدم رودجرز مستويات مميزة مع أستون فيلا خلال عامين ونصف، لكن السعر الضخم لانتقاله إلى لندن سيجعله أمام اختبار حقيقي، إذ سيكون مطالبا بإثبات أن الرقم القياسي يعكس قدراته وليس فقط تضخم السوق.

جاك غريليش.. الصفقة التي سبقت العاصفة

قبل رودجرز، كان جاك غريليش يحمل الرقم القياسي بعد انتقاله من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 130 مليون دولار) عام 2021.

حقق غريليش نجاحا كبيرا مع سيتي، وساهم في تحقيق الثلاثية التاريخية عام 2023، لكنه لم يتمكن دائما من الحفاظ على المستوى المتوقع منه، قبل أن يقضي الموسم الماضي معارا إلى إيفرتون.

هاري كين.. الهداف الذي وجد المجد أخيرا

في رأس الحربة، يحضر هاري كين، الذي انتقل من توتنهام إلى بايرن ميونخ مقابل 82 مليون جنيه إسترليني (نحو 106.6 ملايين دولار) عام 2023.

بعد سنوات طويلة من البحث عن أول لقب كبير، نجح كين أخيرا في صناعة المجد بألمانيا، حيث أصبح بطلا للدوري الألماني مرتين، وحصل على الحذاء الذهبي في مواسمه الثلاثة الأولى، مسجلا أرقاما مذهلة بقميص النادي البافاري.

ومع وصوله إلى 146 هدفا في 147 مباراة مع بايرن، بات كين أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، ليصبح أول إنجليزي منذ مايكل أوين عام 2001 يحقق هذا الإنجاز.

دكة البدلاء.. أسماء لا تقل قيمة

ولا تتوقف قائمة الأغلى عند التشكيلة الأساسية، إذ تضم قائمة البدلاء مجموعة من النجوم الذين بلغت قيم انتقالاتهم أرقاما ضخمة، أبرزهم: