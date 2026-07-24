"سألوي عنقك كالدجاجة".. والد متصدر الفورمولا 1 يهدد نجله رغم فوزه في بلجيكا

كشف الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، أن فوزه بجائزة بلجيكا الكبرى من مركز أول المنطلقين مطلع الأسبوع الجاري، والذي صادف عيد ميلاد والده، لم يمنع الأخير من توجيه انتقاد طريف إليه، بعدما مازحه قائلا إنه "سيلوي عنقه كالدجاجة" إذا واصل ارتكاب الأخطاء نفسها.

وعزز سائق مرسيدس، البالغ من العمر 19 عاماً، صدارته للبطولة بعدما رفع الفارق إلى 45 نقطةً أمام سائق فيراري لويس هاميلتون، لكن والده ماركو، رغم سعادته بالانتصار، رأى أن بعض جوانب أداء ابنه ما زالت بحاجة إلى تطوير.

وأوضح أنتونيلي، على هامش جائزة المجر الكبرى، أن أكثر ما أزعج والده كان تجاوزه حدود الحلبة في أكثر من مناسبة من دون ضرورة، وهو ما قد يعرضه لعقوبات.

وقال ضاحكا للصحفيين: "أول ما قاله لي بعد السباق كان تهنئتي، لكنه أضاف، كما يفعل دائما: إذا رأيتك تتجاوز حدود الحلبة مرة أخرى من دون داع فسألوي عنقك كالدجاجة".

وأضاف: "كانت هذه كلماته حرفيا، لذا فهذا أمر يجب أن أعمل على تحسينه بالتأكيد".

أخطاء بحاجة إلى تصحيح

واعترف السائق الشاب بأنه يميل أحيانا إلى استغلال كامل عرض الحلبة أكثر مما ينبغي، معتبرا أن بعض مخالفاته كانت غير مبررة.

وقال: "عندما أسترجع سباق سبا، أجد أن مخالفتي تجاوز حدود الحلبة كانتا ساذجتين للغاية، وقلت لنفسي حينها: ماذا أفعل بحق السماء؟".

وتابع: "الأمر تكرر أيضا في برشلونة وميامي. هذا جانب علي أن أعمل عليه، لأنني قد أحتاج أحيانا إلى استغلال حدود الحلبة أثناء السباق، لكن استخدامها من دون مبرر قد يوقعني في المتاعب".

صدارة مستحقة وإشادة من راسل

وحقق أنتونيلي ستة انتصارات في أول عشرة سباقات هذا الموسم، كما يتقدم بفارق 50 نقطةً على زميله في مرسيدس جورج راسل، الذي فاز بسباقين، لكنه خرج من ثلاثة سباقات من دون نقاط، كان آخرها في سبا بعد انزلاق سيارته إلى منطقة الحصى في اللفة الافتتاحية.

وعانى راسل أيضا من ضعف السرعة على الخطوط المستقيمة في سباق بلجيكا، لكنه أوضح للصحفيين في حلبة هنغارورينغ أن فريق مرسيدس توصل إلى سبب المشكلة.

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وفي الوقت نفسه، أشاد السائق البريطاني بأداء زميله الشاب، قائلا: "في الوقت الحالي، يستحق كيمي صدارة البطولة بكل جدارة. لقد قدم موسما أفضل مني، وهذه هي الحقيقة".

وأضاف: "كانت آخر عطلتَي سباق صعبتين بالنسبة لي، وربما لم يكن أدائي بالمستوى المطلوب. وعندما تكون هناك عوامل خارجية تؤثر في الأداء أيضا، يصبح من الصعب معرفة أين ينبغي تركيز الجهود. آمل فقط أن تسير الأمور هذا الأسبوع بصورة أكثر سلاسة".