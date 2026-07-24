بعد ضربة ساليبا.. أرسنال يحدد بديلين محتملين

بدأ أرسنال تحركاته للعثور على قلب دفاع جديد بعد تأكد غياب ويليام ساليبا لفترة ممتدة بسبب إصابة في الظهر، حيث كشفت تقارير صحفية أن النادي اللندني يضع مدافعين من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن خياراته لتعويض غياب أحد أهم ركائز دفاعه.

ووفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" (The Independent)، فإن أرسنال يراقب الثنائي الإنجليزي إزري كونسا مدافع أستون فيلا، وجون ستونز لاعب مانشستر سيتي، بهدف التعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات.

ويمثل كونسا خيارا يتطلب استثمارا ماليا كبيرا، إذ يعد المدافع البالغ من العمر 28 عاما عنصرا أساسيا في تشكيلة أستون فيلا، ما قد يجعل رحيله مرتبطا بعرض مرتفع.

أما ستونز، فقد يكون خيارا أكثر سهولة من الناحية المالية، خصوصا بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، ما يفتح الباب أمام انتقاله في صفقة مجانية إذا قرر أرسنال التحرك لضمه.

ساليبا يبدأ رحلة التعافي

وتعرض ساليبا للإصابة خلال مواجهة فرنسا أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم، بعدما اضطر لمغادرة الملعب بعد مرور نحو 30 دقيقة فقط.

وبعد عودته إلى لندن وخضوعه لفحوصات متخصصة، أكد أرسنال أن المدافع الفرنسي يعاني من إصابة في الظهر تحتاج إلى برنامج تأهيلي طويل، مع عدم وجود حاجة إلى تدخل جراحي في الوقت الحالي.

وقال النادي في بيان رسمي: "أكدت الفحوصات المتخصصة التي خضع لها ويليام بعد عودته إلى لندن هذا الأسبوع تعرضه لإصابة في الظهر تتطلب فترة من إعادة التأهيل. وبعد تقييمات شاملة، تبين أن الجراحة غير موصى بها، وسيبدأ ويليام الآن برنامج تعاف مدار".

وأضاف أرسنال: "سيبدأ ويليام برنامجه التأهيلي فورا، مع متابعة مستمرة لحالته، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة طويلة. يركز الجميع على دعمه لضمان عودته إلى كامل جاهزيته في أسرع وقت ممكن".

صفقات جديدة لتعزيز الفريق

ويواصل أرسنال إعادة تشكيل قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أبرم عدة صفقات لتعزيز الفريق.

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وتعاقد النادي مع المهاجم اليوناني كريستوس تزوليس مقابل نحو 45.5 مليون دولار، ليكون بديلا للبلجيكي لياندرو تروسارد الذي غادر الفريق.

كما فعّل أرسنال بند شراء المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي بشكل نهائي بعد فترة إعارة، مقابل نحو 46.2 مليون دولار، عقب موسم قضاه مع الفريق.

وفي مركز حراسة المرمى، دعم النادي صفوفه بضم إيلان ميلييه في صفقة انتقال حر، لتوفير بديل للحارس الأساسي ديفيد رايا.