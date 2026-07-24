بعد صفقة قياسية.. أندرسون يكشف سر اختياره مانشستر سيتي

أكد لاعب الوسط الإنجليزي إيليوت أندرسون أن صعوده من فريق وولسيند بويز، أحد أبرز أندية الناشئين في منطقة تاينسايد، إلى أن أصبح أغلى لاعب إنجليزي يتعاقد معه مانشستر سيتي، حدث بوتيرة أسرع مما كان يتوقع، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لم يصل بعد إلى ذروة مستواه وأن أفضل ما لديه لم يظهر بعد.

وأعلن مانشستر سيتي، الخميس، تعاقده رسميا مع أندرسون قادمًا من نوتنغهام فورست بعقد يمتد خمس سنوات، في صفقة بلغت قيمتها 116 مليون جنيه إسترليني (نحو 154.58 مليون دولار)، ليصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عاما صاحب أغلى انتقال للاعب إنجليزي في تاريخ النادي، قبل أن يتجاوز تشلسي هذا الرقم لاحقا بقليل بالتعاقد مع مورغان روجرز من أستون فيلا.

وسينضم أندرسون إلى صفوف الفريق السماوي بعد حصوله على إجازة لمدة ثلاثة أسابيع عقب مشاركته مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، حيث كان لاعبا أساسيا في سبع من أصل ثماني مباريات خاضها المنتخب الإنجليزي خلال البطولة.

وقال أندرسون في بيان نشره مانشستر سيتي: "أعتقد أن كل شيء حدث بسرعة، لكنني كنت دائما مؤمنا بقدرتي على الوصول إلى هذه المرحلة، وهذا هو المكان الذي أردت أن أكون فيه."

وأضاف: "الآن بعد أن أصبحت هنا، سأواصل العمل بكل قوة وأحاول مساعدة هذا النادي على المضي قدما. ما زلت في الـ23 من عمري، وأمامي الكثير من الوقت للوصول إلى أفضل مستوياتي، وأنا واثق أنني لم أصل إليها بعد، وما زال لدي الكثير لأقدمه."

رحلة بدأت في تاينسايد

يسير أندرسون على خطى مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم الإنجليزية الذين مروا بفريق وولسيند بويز، من بينهم الهداف التاريخي السابق للمنتخب الإنجليزي آلان شيرر، ولاعب الوسط السابق بيتر بيردسلي.

وبعد تألقه في صفوف فريق الناشئين، التحق أندرسون بأكاديمية نيوكاسل يونايتد، قبل أن يخوض تجربة إعارة مع بريستول روفرز، ثم يفرض نفسه تدريجيا ضمن الفريق الأول لنيوكاسل.

وفي عام 2024، انتقل لاعب الوسط إلى نوتنغهام فورست مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، حيث أصبح أحد أبرز عناصر الفريق، بعدما خاض 92 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها ستة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

إعلان

كما برز أندرسون الموسم الماضي كأكثر لاعب إنجليزي تقدما بالكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى تصدره قائمة اللاعبين الأكثر نجاحا في التمريرات داخل الثلث الهجومي من الملعب.

قدرات متعددة

يرى أندرسون أنه يمتلك مجموعة متنوعة من الإمكانيات التي يمكن أن تساعد مانشستر سيتي، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل خط الوسط الذي يضم أسماء بارزة مثل الإسباني رودري، ونيكو غونزاليس، وماتيو كوفاتشيتش، وتيجاني رايندرز، وريان شرقي، وفيل فودن.

وقال اللاعب الإنجليزي: "أعتقد أنني أقدم كل شيء تقريبًا. أمتلك الجودة، والقوة البدنية، والطاقة. أتمنى أن أمتع الجماهير وأن أجعلها متحمسة، وأن أضيف المزيد من الحماس للفريق."

وتابع: "أحب اللعب بإيقاع مرتفع، وبذل الكثير من الجهد في جميع أنحاء الملعب، ومنح الجماهير ما تستحقه."

بداية عهد جديد بعد غوارديولا

ويأتي انتقال أندرسون إلى مانشستر سيتي في بداية مرحلة جديدة للنادي بعد رحيل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي أنهى فترة امتدت 10 سنوات مليئة بالألقاب والنجاحات.

ويتولى الإيطالي إنزو ماريسكا قيادة الفريق خلفًا لغوارديولا، في مهمة محفوفة بالتحديات، لكن أندرسون أبدى حماسه للعمل تحت قيادته، مشيدًا بأسلوبه التدريبي.

وقال: "أتطلع إلى ذلك كثيرًا. تابعت فرقه خلال العامين الماضيين، كما تحدثت إلى بعض لاعبي تشلسي، وجميعهم يكنون له تقديرًا كبيرًا".. وأضاف: "لذلك أنا متحمس للغاية لبدء العمل معه".

تجربة كأس العالم رغم خيبة الإقصاء

ورغم انتهاء مشوار منتخب إنجلترا في كأس العالم بالخروج أمام الأرجنتين في الدور نصف النهائي، أكد أندرسون رضاه عن تجربته الشخصية في البطولة.

وقال: "كانت خيبة أمل، لكنني على المستوى الشخصي استمتعت كثيرًا. أعتقد أن الفريق حظي بدعم البلد بأكمله، وقدمنا أداء جيدًا للغاية، لكننا لم نحقق ما كنا نطمح إليه".

وأضاف: "أما على الصعيد الشخصي، فقد استمتعت بالتجربة، وأعتقد أنني قدمت أداء جيدًا".

"اخترت فريقًا لا يتوقف عن الفوز"

وعن سبب اختياره الانتقال إلى مانشستر سيتي، أوضح أندرسون أن عقلية الانتصار كانت العامل الأبرز وراء قراره.

وقال: "إنه فريق اعتاد الانتصارات ولا يتوقف عن السعي إليها، وهذا هو النوع من الفرق الذي أرغب في أن أكون جزءا منه، فريق يحصد البطولات والألقاب".

وختم حديثه بالقول: "على مدار السنوات العشر أو الـ12 الماضية، فرض مانشستر سيتي سيطرته، وأريد أن أكون جزءا من هذه المسيرة".