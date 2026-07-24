بعد رحيل كاسيميرو.. مانشستر يونايتد يلاحق نجم ريال مدريد

بدأ مانشستر يونايتد تحركاته لتعزيز خط وسطه قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما استفسر عن إمكانية التعاقد مع الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، رغم تمسك النادي الإسباني بخدماته.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن إدارة يونايتد تواصلت مع مسؤولي ريال مدريد للاستفسار عن وضع اللاعب، رغم تأكيدها الشهر الماضي أن المدرب الجديد للفريق الملكي، جوزيه مورينيو، لا ينوي التفريط في لاعب الوسط الفرنسي.

ويستمتع تشواميني (26 عاما) حاليا بإجازة تمتد ثلاثة أسابيع، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب فرنسا الذي بلغ الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026.

وبحسب الصحيفة، يندرج تشواميني ضمن الفئة العمرية التي يستهدفها مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات، إذ يفضل مسؤولو النادي التعاقد مع لاعبين تتراوح أعمارهم بين 22 و26 عاما.

ويرتبط اللاعب بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2028، فيما أشارت تقارير إلى توصله لاتفاق على تمديد عقده حتى عام 2031، إلا أن النادي الإسباني لم يعلن رسميا عن أي تمديد حتى الآن.

وترى إدارة يونايتد أن تشواميني يمثل الخيار المناسب لتدعيم مركز لاعب الارتكاز الدفاعي، بفضل خصائصه المختلفة عن الوافدين الجديدين أندريه سانتوس ويوري تيليمانس، اللذين يملكان أدوارا أكثر ميلا للجوانب الهجومية.

كما يسعى النادي الإنجليزي إلى إيجاد بديل طويل الأمد للبرازيلي كاسيميرو، الذي كان ريال مدريد قد عوض رحيله في عام 2022 بالتعاقد مع تشواميني.

ويواصل مانشستر يونايتد استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة مدربه مايكل كاريك، بعدما استهل مبارياته الودية بالخسارة أمام ريكسهام بهدف دون رد في فنلندا السبت الماضي، على أن يواجه روزنبورغ في مباراة ودية جديدة يوم الجمعة.