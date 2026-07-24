رياضة|الأرجنتين

بعد خسارة لقب 2026.. أبطال قطر 2022 يرفعون شعار الوفاء لمنتخب الأرجنتين

حفظ

BUENOS AIRES, ARGENTINA - MAY 16: Angel Di Maria of Rosario Central gestures during a Torneo Apertiura Mercado Libre 2026 semifinal match between River Plate and Rosario Central at Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti on May 16, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
أنخيل دي ماريا لاعب روزاريو سنترال خلال مواجهة ريفر بليت في نصف نهائي الدوري الأرجنتيني 2026 (غيتي)
Published On 24/7/2026

لم تمنع خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا لاعبي الجيل المتوج بلقب مونديال قطر 2022 من التعبير عن دعمهم للمنتخب الأرجنتيني، إذ سارع عدد من نجوم "ألبيسيليستي" السابقين إلى توجيه رسائل تقدير للاعبين، مؤكدين أن مكانة هذا الفريق لن تتأثر بضياع اللقب.

وكان أنخيل دي ماريا، لاعب روزاريو سنترال والمنتخب الأرجنتيني السابق، من أبرز المساندين للمنتخب عقب الهزيمة بنتيجة 1-0 أمام إسبانيا في المباراة النهائية، حيث وجّه رسالة إلى زملائه السابقين أكد فيها فخر الشعب الأرجنتيني بما قدموه خلال البطولة.

LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Angel Di Maria of Argentina celebrates scoring his teams second goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)
أنخيل دي ماريا يحتفل بتسجيل الهدف الثاني للأرجنتين أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 (غيتي)

وقال دي ماريا، البالغ من العمر 38 عاما والمتوج مع الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر، إضافة إلى لقبي كوبا أمريكا عامي 2021 و2024: "بلد بأكمله فخور بكم. لقد توحد بلد بأكمله مرة أخرى بفضل الحب والروح القتالية التي قدمتموها في هذا المونديال".

وأضاف النجم الأرجنتيني، الذي أنهى مسيرته الدولية مع المنتخب في منتصف عام 2024: "أنتم التاريخ، أنتم الأساطير، ولا أحد يستطيع أن ينتزع ذلك منكم. أنتم أفضل منتخب في تاريخ بلدنا".

وتأتي رسالة دي ماريا امتدادا للعلاقة التي تجمعه بجيل المنتخب الحالي، بعدما كان أحد أبرز عناصر الفريق الذي أعاد الأرجنتين إلى منصات التتويج العالمية، عقب الفوز بكأس العالم في قطر بعد انتظار دام 36 عاما منذ آخر لقب عام 1986.

ولم يكن دي ماريا اللاعب الوحيد من تشكيلة المنتخب المتوجة في قطر التي حرصت على دعم الفريق بعد خسارة النهائي.

فقد نشر باولو ديبالا، مهاجم روما الإيطالي، صورة من الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، مرفقة برسالة قصيرة قال فيها: "شكرا أيها المنتخب".

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Lionel Messi and Paulo Dybala celebrate winning the World Cup with the trophy REUTERS/Hannah Mckay
ليونيل ميسي وباولو ديبالا يحتفلان برفع كأس العالم 2022 مع الأرجنتين (رويترز)

كما وجه ماركوس أكونيا، المتوج بكأس العالم 2022، رسالة دعم للمنتخب، بعدما كان قريبا من دخول قائمة الأرجنتين المشاركة في مونديال 2026.

إعلان

بدوره، نشر جيرمان بيزيلا، مدافع ريفر بليت وأحد أفراد المنتخب الذي توج في قطر، رسالة عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيها: "امتنان أبدي، أحبكم كثيرا".

ورغم فشل الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب، فإن رسائل نجوم جيل 2022 عكست استمرار الاعتراف بمكانة هذا المنتخب، الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في تحقيق كأس العالم وكوبا أمريكا، وفرض نفسه كأحد أبرز أجيال الكرة الأرجنتينية عبر التاريخ.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأجنبية

إعلان