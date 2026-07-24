فيديو.. "بالجوارب وسروال فضفاض".. أوليسيه يستعرض سحره في نيويورك

بعد أيام قليلة من نهاية مشواره مع منتخب فرنسا في كأس العالم، عاد مايكل أوليسيه إلى أجواء كرة القدم بطريقة غير مألوفة، بعدما ظهر وهو يشارك في مباراة للهواة على ملعب لكرة القدم في نيويورك، مرتديًا الجوارب فقط دون حذاء.

والتقطت منصة "غودريك سبورتس" مشاهد للاعب بايرن ميونيخ خلال مشاركته في المباراة، قبل أن يظهر في صورة جماعية مع بقية المشاركين.

وارتدى أوليسيه قميصًا برتقاليًا لافتًا وسروالًا فضفاضًا باللونين الأسود والأبيض، لكنه خاض المباراة من دون حذاء، في لقطة لم تمنعه من تقديم مستواه المعتاد، إذ علقت المنصة: "ومع ذلك، لا يزال يتفوق علينا وهو يرتدي الجوارب".

ولا يُعد ذلك مفاجئًا بالنسبة إلى أحد أبرز نجوم كأس العالم، بعدما قدم أوليسيه بطولة استثنائية مع فرنسا، صنع خلالها سبعة أهداف، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلية بيليه.

لكن أحلام اللاعب البالغ 24 عامًا، والمولود في لندن والذي كان مؤهلًا أيضًا لتمثيل منتخب إنجلترا، تحطمت أمام إسبانيا، التي توجت لاحقًا باللقب.

وفي نصف النهائي، نجا أوليسه بصعوبة من بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على رودري، قبل أن ينجح المنتخب الإسباني في إقصاء فرنسا.

أما الظهور الأخير لأوليسيه في البطولة فجاء أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، التي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي 6-4، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا 4-0.

وأهدر أوليسيه خلال المباراة ثلاث فرص محققة، كان من الممكن أن تغير نتيجة اللقاء وتمنح فرنسا فرصة أكبر للفوز.

وبعد خروج فرنسا من البطولة، بدأت التكهنات تربط اللاعب السابق لكريستال بالاس بالانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة قد تحطم الأرقام القياسية.

ووفقًا للتقارير، فإن كيليان مبابي، هداف كأس العالم، أبلغ ناديه بأن أوليسيه يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد.