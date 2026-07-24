"أعتقد أنه اتخذ قراره".. باريديس يكشف مفاجأة بشأن مستقبل ميسي مع الأرجنتين

أكد الأرجنتيني لياندرو باريديس أن مواطنه ليونيل ميسي ربما يكون قد اتخذ قرارًا بشأن مستقبله مع منتخب الأرجنتين، ملمحًا إلى أن نهائي كأس العالم أمام إسبانيا قد يكون آخر مباراة للنجم الأرجنتيني بقميص منتخب بلاده.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن باريديس عقب مشاركته مع بوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني قوله : "أعتقد أنه كان قد اتخذ قرارًا، وهو أن تكون هذه مباراته الأخيرة مع المنتخب. أتمنى ألا يكون الأمر كذلك، وأتمنى أن يواصل اللعب. القرار سيكون بيده، وما يجعله سعيدًا سيجعلنا سعداء أيضًا، لذلك أتمنى، أتمنى حقًا أن يستمر".

وأضاف باريديس: "الأمر مؤلم، لأننا كنا نقول طوال كأس العالم إننا لا نريد أن تأتي المباراة الأخيرة، لم نكن نريدها أن تصل".

وخاض ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، بطولة مونديالية استثنائية، بعدما سجل ثمانية أهداف وقاد الأرجنتين إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد.

وباستثناء المباراة النهائية، التي لم يظهر خلالها كثيرًا، خصوصًا قبل الدقائق الأخيرة عندما كان المنتخب الأرجنتيني متأخرًا في النتيجة، قدم ميسي أداءً أثار إعجاب جماهير كرة القدم، رغم تقدمه في العمر ولعبه في الدوري الأمريكي، الأقل قوة مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى.

وكانت المخاوف قد تصاعدت من أن تكون مواجهة إسبانيا في نهائي مونديال 2026، الذي أقيم في نيوجيرسي، الظهور الأخير لميسي مع المنتخب الأرجنتيني.

وفي المقابل، ترك باريديس نفسه مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني مفتوحًا، قائلًا: "لا أعرف ما إذا كنت قادرًا على الاستمرار. إنها مرحلة يجب استيعابها والتفكير فيها". ويبلغ لاعب وسط بوكا جونيورز 32 عامًا.