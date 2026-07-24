حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه مع فريق برشلونة الأول

سجّل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم أول أهدافه مع الفريق الأول لبرشلونة، بعدما هز شباك يوروبا خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق الكتالوني في إطار استعداداته للموسم الجديد.

المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة على ملعب (سيوتات إسبورتيفا جوان غامبر)، في أول اختبار للفريق منذ عودته إلى التدريبات يوم 13 يوليو/تموز.

واختار المدرب الألماني هانزي فليك الدفع بالمهاجم البالغ 18 عامًا أساسيًا، ليكافئه عبد الكريم سريعًا على ثقته، بعدما ارتقى لعرضية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة رأسية رائعة في الدقيقة 36، مسجلًا الهدف الثاني لبرشلونة، في أول ظهور له مع الفريق الأول.

وحسم برشلونة المباراة أمام يوروبا، أحد أندية الدرجة الثالثة، بنتيجة 4-1.

وكان النادي الكتالوني قد قرر تفعيل بند شراء عقد عبد الكريم نهائيًا، بعد فترة إعارة ناجحة قضاها منذ يناير الماضي قادمًا من الأهلي المصري.

وقدم المهاجم المصري مستويات مميزة مع فريق الشباب في برشلونة، سجل خلالها ستة أهداف وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري المحلي، ليقنع مستواه إدارة النادي بالإبقاء عليه والاستفادة من خدماته.