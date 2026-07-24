أدييمي يكشف السبب الرئيسي وراء انتقاله لنادي برشلونة

عبّر الدولي الألماني كريم أدييمي عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى برشلونة، مؤكداً أن المدرب هانزي فليك كان السبب الرئيس وراء اختياره الانتقال إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أدييمي في أول تصريحاته بعد توقيع العقد: "أنا متحمس للغاية. أعتقد أنني انضممت إلى أكبر نادٍ في العالم. الجميع يشجع برشلونة، ومن دواعي فخري أن أكون هنا".

ولم يُخفِ المهاجم الألماني الدور الذي لعبه فليك في إتمام الصفقة، إذ أوضح: "فليك هو السبب الرئيس لوجودي هنا. أنا مستعد لمساعدته في كل ما سيطلبه مني".

وجاءت تصريحات أدييمي بعد ساعات من إعلان برشلونة التعاقد معه قادماً من بوروسيا دورتموند، في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون يورو (نحو 23.8 مليون دولار)، إضافة إلى 7 ملايين يورو (نحو 7.6 ملايين دولار) كحوافز، بعقد يمتد حتى عام 2030.

وترى تقارير فرنسية – أبرزها يوروسبورت فرانس (Eurosport France) – أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً سيحصل على فرصة لإحياء مسيرته تحت قيادة فليك، الذي منحه أول استدعاء إلى المنتخب الألماني عام 2021، بعدما تراجعت مكانته في دورتموند خلال الموسم الماضي وخسر مركزه الأساسي مع المدرب نيكو كوفاتش.

ورغم أن الصفقة أثارت بعض التساؤلات في الإعلام الفرنسي بسبب تراجع أرقام أدييمي في الفترة الأخيرة، فإن العلاقة القوية بين اللاعب ومدربه الجديد، إضافة إلى رحيل عدد من المهاجمين المحتمل عن برشلونة، قد تمنحه فرصة لإثبات نفسه واستعادة المستوى الذي جعله يوماً أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الألمانية.