نجم مغربي في الطليعة.. لاعبون قفزت قيمتهم السوقية بعد كأس العالم 2026

شهدت القيم السوقية لعدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية ارتفاعًا ملحوظًا عقب نهاية كأس العالم 2026، وفقًا لأحدث تحديثات موقع "ترانسفير ماركت"، بعدما انعكس الأداء اللافت في البطولة على تقييم اللاعبين في سوق الانتقالات.

ورغم تتويج إسبانيا باللقب العالمي، فإن المكاسب لم تقتصر على الألقاب، إذ ارتفعت القيمة السوقية لعدد كبير من اللاعبين.

بيلينغهام وبوعدي الأكثر زيادة

وكان الفرنسي مايكل أوليسيه من أبرز المستفيدين، بعدما ارتفعت قيمته من 150 مليون يورو (نحو 162 مليون دولار) إلى 170 مليون يورو (نحو 184 مليون دولار)، بزيادة بلغت 20 مليونًا، بينما تشير تقديرات بايرن ميونيخ إلى أن قيمته تتجاوز حاجز 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار).

وسجل الإنجليزي جود بيلينغهام أكبر زيادة في القيمة السوقية، بعدما ارتفعت بـ30 مليون يورو (نحو 32 مليون دولار) لتصل إلى 160 مليون يورو (نحو 173 مليون دولار)، وهو نفس مقدار الزيادة التي حققها أيوب بوعدي.

كما ارتفعت القيمة السوقية لكل من النرويجي إرلينغ هالاند والإسباني لامين جمال إلى 220 مليون يورو (نحو 238 مليون دولار) لكل منهما، بعدما كانا يُقدَّران بـ200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار)، ليتصدرا قائمة أغلى لاعبي العالم. كذلك ارتفعت قيمة الفرنسي كيليان مبابي إلى 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار)، بعد أن كانت 180 مليون يورو (نحو 194 مليون دولار) قبل البطولة، عقب تتويجه بالحذاء الذهبي للمونديال للمرة الثانية تواليًا.

وشهدت البطولة أيضًا دخول الإسباني باو كوبارسي نادي اللاعبين الذين تبلغ قيمتهم السوقية 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار)، بعدما ارتفعت قيمته من 80 مليون يورو (نحو 86 مليون دولار) إلى 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار)، ليتساوى مع الفرنسي ويليام ساليبا كأغلى مدافع في العالم. كما انضم إلى النادي ذاته كل من الأرجنتيني إنزو فرنانديز، الذي ارتفعت قيمته إلى 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار)، إلى جانب الإنجليزي إليوت أندرسون ومواطنه مورغان روجرز، اللذين بلغت قيمة كل منهما 110 ملايين يورو (نحو 119 مليون دولار).

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وسجل عدد من اللاعبين الآخرين زيادات ملحوظة، أبرزهم الأرجنتيني خوليان ألفاريز الذي ارتفعت قيمته إلى 120 مليون يورو (نحو 130 مليون دولار)، والإسباني مارك كوكوريا إلى 60 مليون يورو (نحو 65 مليون دولار)، إلى جانب مواطنه رودري، أفضل لاعب في كأس العالم، الذي وصلت قيمته إلى 55 مليون يورو (نحو 59 مليون دولار).

القفزة الأكبر

أما أكبر قفزة نسبية في القيمة السوقية، فكانت من نصيب حارس كاب فيردي فوزينيا، الذي ارتفعت قيمته بنسبة 900%، من 50 ألف يورو (نحو 54 ألف دولار) إلى 500 ألف يورو (نحو 540 ألف دولار)، رغم أنه لا يرتبط حاليًا بأي نادٍ.

كما شهد الحارسان الياباني زيون سوزوكي والباراغوياني أورلاندو جيل ارتفاعًا في قيمتيهما السوقيتين إلى 30 مليون يورو (نحو 32 مليون دولار) و7.5 ملايين يورو (نحو 8.1 ملايين دولار) على التوالي.