نجم برشلونة وبايرن ميونخ السابق يقترب من تدريب منتخب بلجيكا

من المتوقع أن يتولّى الهولندي مارك فان بومل تدريب منتخب بلجيكا لكرة القدم خلفا للفرنسي رودي غارسيا، وفقا لما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء، مشيرة إلى التوصل لاتفاق بين الاتحاد البلجيكي لكرة القدم والمدرب.

ووفقا لصحيفة "هت لاتست نيوس" (Het Laatste Nieuws) البلجيكية اليومية، سيُوقّع المدرب السابق لآيندهوفن الهولندي وفولفسبورغ الألماني وأنتويرب البلجيكي، والبالغ 49 عاما، خلال الأيام القليلة المقبلة عقدا يربطه ببلجيكا حتى نهاية كأس أوروبا 2028.

وأعلن الاتحاد البلجيكي الاثنين، أن عقد غارسيا الذي تولى تدريب "الشياطين الحمر" مطلع عام 2025، لن يتم تمديده رغم المشوار الجيد الذي قدمته بلجيكا في كأس العالم الأخيرة في أمريكا الشمالية.

وبلغ كيفن دي بروين وزملاؤه الدور ربع النهائي قبل الإقصاء بخسارة أمام إسبانيا التي تُوّجت لاحقا باللقب (1-2).

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى وجود تباين في وجهات النظر بين المدرب الفرنسي وعدد من اللاعبين، وكذلك مع المدير الفني فنسان مانارت الذي لم يكن راضيا عن أداء منتخب بلاده خلال دور المجموعات من المونديال، ولا سيّما في المباراتين أمام مصر (1-1) وإيران (0-0).

ومع ذلك، أثار رحيل غارسيا حالة من الاستغراب لدى العديد من المشجعين الذين عبّروا بكثافة عن موقفهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب "هت لاتست نيوس"، كان الاتحاد البلجيكي يبحث عن "مدرب منتخب أصغر سنا وأكثر حداثة من رودي غارسيا (62 عاما)". ويُعدّ فان بومل من دون ناد منذ رحيله عن أنتويرب في صيف 2024.

من هو مارك فان بومل؟

يعد مارك فان بومل أحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله، ويمتلك مسيرة حافلة كلاعب ومدرب.

واستهل فان بومل مسيرته التدريبية مع آيندهوفن الهولندي عام 2018، قبل أن يخوض تجربة مع فولفسبورغ الألماني في 2021، ثم حقق أبرز إنجازاته عندما قاد رويال أنتويرب إلى ثنائية تاريخية بإحراز الدوري البلجيكي والكأس عام 2023.

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أما كلاعب، فقد دافع عن ألوان عدد من أكبر الأندية الأوروبية، أبرزها برشلونة الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2006، وبايرن ميونخ الذي أصبح فيه أول قائد غير ألماني في تاريخ النادي، وأحرز معه خمسة ألقاب، إضافة إلى تتويجه بالدوري الإيطالي مع ميلان عام 2011.

وعلى الصعيد الدولي، خاض فان بومل 79 مباراة بقميص المنتخب الهولندي، وكان أحد الركائز الأساسية للجيل الذي بلغ نهائي كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا قبل الخسارة أمام إسبانيا.