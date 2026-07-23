مستشهدا ببيكهام.. الملاكم تايسون فيوري يهاجم غرور نجوم الرياضة

رفض الملاكم البريطاني تايسون فيوري النظر إلى نزاله المرتقب أمام البولندي ماريوش فاخ في تايلاند باعتباره خطوة إلى الوراء، رغم إقامته أمام مدرجات لا تتجاوز سعتها 1500 مشجع، مؤكدا أنه اختار خوض المواجهة بعيدا عن الحسابات المالية والأضواء، في وقت يرى فيه أن كثيرا من نجوم الرياضة الحديثة باتوا يبالغون في تقدير مكانتهم.

وقال فيوري خلال المؤتمر الصحفي قبل النزال: "أي بطل عالم في مستواي، كرياضي من الصف الأول عالميا، سيخوض عرضا أمام 1500 شخص فقط في باتايا؟ هل تعتقدون أن ديفيد بيكهام كان سيأتي للعب كرة القدم هنا؟ مستحيل. هؤلاء النجوم يعتقدون أحيانا أنهم أكبر مما هم عليه في الواقع".

وأكد بطل العالم السابق في الوزن الثقيل أنه رفض عروضا مالية أكبر لإقامة الحدث في أماكن أخرى، مفضلا خوض التجربة في تايلاند التي يتخذها مقرا لمعسكراته التدريبية، مشيرا إلى أن جزءا من عائدات التذاكر سيذهب إلى أعمال خيرية لدعم الأطفال المحرومين والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستعد فيوري، البالغ من العمر 37 عاما، لمواجهة فاخ يوم الجمعة في مدينة باتايا، في اختبار قد يمهد الطريق أمام المواجهة المنتظرة مع مواطنه أنتوني جوشوا لاحقا هذا العام، إذا تجاوز كلا الملاكمين منافسيهما.

ولم تقتصر انتقادات "فيوري" على نجوم الرياضات الأخرى، بل امتدت لتطال أبطال الوزن الثقيل الحاليين، حيث شكك في استحقاق بعضهم للألقاب التي يحملونها.

ووجّه بطل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) سهام نقده إلى كلٍّ من: أجيت كاباييل، وبطل رابطة الملاكمة العالمية (WBA) مراد غاسييف، وبطل المنظمة العالمية (WBO) دانييل دوبوا؛ معتبراً أنهم "نالوا أحزمة البطولة دون أن يخوضوا نزالات حقيقية تُذكر".

إعلان

وقارن "فيوري" مسيرته بإنجازاتهم قائلاً: "لقد ناطحتُ أساطير هذه اللعبة وهزمتهم لانتزاع الألقاب، في حين يكتفي هؤلاء بالوقوف في ظلال نزالاتهم الصغيرة… أما أنا فأقف شامخاً على قمة الإمباير ستيت".

من جانبه، حاول ماريوش فاخ رفع سقف التحدي، متعهدا بإفساد خطط المواجهة المرتقبة بين فيوري وأنتوني جوشوا عبر تحقيق مفاجأة في باتايا، لكن الملاكم البريطاني أكد أنه لا ينظر إلى ما بعد النزال، قائلا إن تركيزه منصب فقط على منافسه البولندي.

الضربة القاضية

تُظهر إحصاءات "بي بي سي" المتعلّقة بتوقيت إنهاء المواجهات بالضربة القاضية تنافسا محدوما وتقاربا كبيرا بين الملاكمين؛ إذ تساوى فيوري وفاخ بـ 3 ضربات قاضية في الجولة الأولى، و6 ضربات خلال الجولتين الأوليين.

ومع بلوغ النزال جولته الثالثة، فرض فيوري تفوّقه بـ 9 ضربات مقابل 7 للملاكم البولندي. غير أنّ فاخ انتزع الأفضلية عقب الجولة السادسة بواقع 17 ضربة قاضية مقابل 16 لفيوري، قبل أن يستعيد الملاكم البريطاني زمام السيطرة بعد الجولة الثامنة برصيد 4 ضربات مقابل 3 لخصمه.