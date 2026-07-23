ليفاندوفسكي يكشف سر تشجيعه لإسبانيا.. ويفسر تراجع مستوى جمال

أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن المنتخب الإسباني كان الطرف الأفضل في المباراة النهائية لكأس العالم، مشيرًا إلى أن تفوقه كان واضحًا منذ البداية وحتى صافرة النهاية، وأنه استحق التتويج باللقب عن جدارة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات إلى قناة "إي إس بي إن" البرازيلية: "لم تكن المباراة النهائية الأكثر إثارة، ولم تكن هذه أفضل طريقة للعب، تفوقت إسبانيا وكان بإمكانها الفوز بالمباراة مبكرًا أو بفارق أهداف أكبر، سيطروا على مجريات اللعب طوال الوقت واستحوذوا على الكرة باستمرار".

وكشف مهاجم برشلونة السابق عن الأسباب التي دفعته لمساندة المنتخب الإسباني في النهائي، مؤكدًا أن ارتباطه بالنادي الكتالوني وعلاقاته الممتدة مع عدد من اللاعبين والأصدقاء في إسبانيا جعلته يتمنى تتويج "لاروخا".

وقال: "كنت أشجع إسبانيا، فقد قضيت سنوات في برشلونة ولي العديد من الأصدقاء هناك؛ كنت أدعمهم بشدة. أما من الأرجنتين، فكنت أشجع ميسي فقط، لكنه فاز بالفعل بكأس العالم الأخيرة، ولهذا السبب تمنيت فوز إسبانيا، إنهم فريق شاب جدًا ولا يزال بإمكانهم الفوز بكأس عالم أخرى، استمتعت بكرة القدم وفوز إسبانيا".

لامين جمال دفع ثمن الإصابة

وتطرق ليفاندوفسكي إلى أداء زميله السابق لامين جمال خلال البطولة، موضحًا أن اللاعب لم يكن في أفضل حالاته بسبب الظروف التي سبقت انطلاق كأس العالم، وقال: "لم يقدم أفضل أداء له، لكن الأمر كان صعبًا للغاية، كان يتعافى من إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع، ثم لم يتمكن من التدرب كثيرًا بسبب المباريات التي كانت تُخاض كل ثلاثة أيام".

واختتم ليفاندوفسكي تصريحاته بالإشادة بالروح الجماعية التي تميز بها المنتخب الإسباني، معتبرًا أنها كانت أحد أهم أسباب نجاحه في التتويج باللقب. وأوضح: "ما يميز إسبانيا هو روح الفريق، وقد ساعدوا جمال على الفوز، كما ساعد هو الفريق".