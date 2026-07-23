رياضة|كأس العالم 2026

ليفاندوفسكي يكشف سر تشجيعه لإسبانيا.. ويفسر تراجع مستوى جمال

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - VIP Arrivals - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Chicago Fire FC's Robert Lewandowski arrives at the stadium ahead of the match REUTERS/Amanda Perobelli
روبرت ليفاندوفسكي أثناء حضوره فعاليات المباراة النهائية لكأس العالم 2026 (رويترز)
Published On 23/7/2026

أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن المنتخب الإسباني كان الطرف الأفضل في المباراة النهائية لكأس العالم، مشيرًا إلى أن تفوقه كان واضحًا منذ البداية وحتى صافرة النهاية، وأنه استحق التتويج باللقب عن جدارة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات إلى قناة "إي إس بي إن" البرازيلية: "لم تكن المباراة النهائية الأكثر إثارة، ولم تكن هذه أفضل طريقة للعب، تفوقت إسبانيا وكان بإمكانها الفوز بالمباراة مبكرًا أو بفارق أهداف أكبر، سيطروا على مجريات اللعب طوال الوقت واستحوذوا على الكرة باستمرار".

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وكشف مهاجم برشلونة السابق عن الأسباب التي دفعته لمساندة المنتخب الإسباني في النهائي، مؤكدًا أن ارتباطه بالنادي الكتالوني وعلاقاته الممتدة مع عدد من اللاعبين والأصدقاء في إسبانيا جعلته يتمنى تتويج "لاروخا".

وقال: "كنت أشجع إسبانيا، فقد قضيت سنوات في برشلونة ولي العديد من الأصدقاء هناك؛ كنت أدعمهم بشدة. أما من الأرجنتين، فكنت أشجع ميسي فقط، لكنه فاز بالفعل بكأس العالم الأخيرة، ولهذا السبب تمنيت فوز إسبانيا، إنهم فريق شاب جدًا ولا يزال بإمكانهم الفوز بكأس عالم أخرى، استمتعت بكرة القدم وفوز إسبانيا".

لامين جمال دفع ثمن الإصابة

وتطرق ليفاندوفسكي إلى أداء زميله السابق لامين جمال خلال البطولة، موضحًا أن اللاعب لم يكن في أفضل حالاته بسبب الظروف التي سبقت انطلاق كأس العالم، وقال: "لم يقدم أفضل أداء له، لكن الأمر كان صعبًا للغاية، كان يتعافى من إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع، ثم لم يتمكن من التدرب كثيرًا بسبب المباريات التي كانت تُخاض كل ثلاثة أيام".

واختتم ليفاندوفسكي تصريحاته بالإشادة بالروح الجماعية التي تميز بها المنتخب الإسباني، معتبرًا أنها كانت أحد أهم أسباب نجاحه في التتويج باللقب. وأوضح: "ما يميز إسبانيا هو روح الفريق، وقد ساعدوا جمال على الفوز، كما ساعد هو الفريق".

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المصدر: الصحافة الإسبانية

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