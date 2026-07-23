لتلبية طموح كاريك.. تحركات مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2026

واصل المدير الفني لمانشستر يونايتد، مايكل كاريك، تنفيذ خطته لإعادة بناء الفريق، بعدما وافق على رحيل خمسة من لاعبي الفريق الأول، في خطوة تهدف إلى إفساح المجال أمام تدعيم التشكيلة بعناصر جديدة استعدادًا للموسم المقبل، وتولى كاريك القيادة الفنية للفريق بصورة دائمة خلال مايو الماضي، قبل أن يحسم سريعًا ملف اللاعبين الذين لن يكونوا ضمن مشروعه، بعد فترة منح خلالها الوقت الكافي لتقييم جميع عناصر الفريق.

وشهدت قائمة الراحلين كلاً من البرازيلي كاسيميرو، والدنماركي راسموس هويلوند، والإنجليزي جادون سانشو، والهولندي تيريل مالاسيا، إلى جانب الحارس الكاميروني أندريه أونانا، وانتهت عقود كل من مالاسيا وسانشو وكاسيميرو بنهاية الموسم الحالي، فيما كان كاسيميرو قد أعلن منذ يناير الماضي قراره بالرحيل عن النادي.

أما هويلوند، فتحولت إعارته إلى نابولي إلى انتقال نهائي، بعد تفعيل النادي الإيطالي بند الشراء مقابل 38 مليون جنيه إسترليني، بينما مدّد أونانا إعارته مع طرابزون سبور لموسم إضافي، عقب مساهمته في احتلال الفريق المركز الثالث بالدوري التركي والتتويج بكأس تركيا.

صفقات جديدة لدعم المشروع

وبالتزامن مع رحيل اللاعبين، عزز مانشستر يونايتد صفوفه بثلاث صفقات جديدة، بعدما ضم لاعب الوسط أندريه سانتوس بعقد يمتد خمسة أعوام مقابل 48 مليون جنيه إسترليني كقيمة أولية، كما تعاقد النادي مع حارس المرمى كارل دارلو في صفقة انتقال حر، قبل أن يدعم خط الوسط بضم البلجيكي يوري تيليمانس قادمًا من أستون فيلا مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وأبرم النادي أيضًا صفقة التعاقد مع الجناح الشاب تينان طومسون قادمًا من توتنهام، على أن يشارك بين الفريق الأول وفريق الشباب تحت 21 عامًا.

وأتاح رحيل اللاعبين الخمسة للنادي توفير ما يقارب 830 ألف جنيه إسترليني من فاتورة الرواتب، وهو ما يمنح الإدارة مرونة أكبر لمواصلة دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، ولا تبدو تحركات مانشستر يونايتد قد انتهت، إذ يواصل النادي اهتمامه بالتعاقد مع لاعب وسط بورنموث أليكس سكوت، الذي يُعد الهدف الأول لكاريك لتدعيم هذا المركز.

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وتلقى مانشستر يونايتد دفعة مهمة في سباق التعاقد مع سكوت، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع بورنموث، وهو ما عزز فرص رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية، ورغم تمسك بورنموث باستمرار لاعبه، فإن النادي سيواجه منافسة قوية من آرسنال وتشيلسي، في ظل اهتمامهما أيضًا بالحصول على خدمات لاعب الوسط الشاب، بينما يواصل كاريك العمل على استكمال مشروع إعادة بناء الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.