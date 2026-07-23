بينهم الجزائر.. 4 منتخبات تتصارع على خطف "ثعلب أفريقيا"

لا يزال المدرب الفرنسي هيرفي رينار يجذب الأنظار رغم فترة تدريبه القصيرة لمنتخب تونس خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

ويعتبر رينار من أبرز المرشحين لتدريب المنتخبات الوطنية، إذ يحظى باهتمام كبير من العديد من المنتخبات، محافظا على قيمته العالية في سوق التدريب رغم فترة وجيزة قضاها مؤخرا مع المنتخب التونسي خلال المونديال المنصرم.

ووفقا لشبكة (فوت ميركاتو) الفرنسية، لا يزال رينار يحظى بتقدير واسع في أفريقيا وآسيا بفضل سجله الحافل، فقد ترك بصمة واضحة خلال فترة تدريبه للمنتخب السعودي، الذي قاده إلى نتائج جيدة للغاية جعلته من أكثر المدربين طلبا في المنطقة.

وتضع وسائل الإعلام الكورية الجنوبية رينار على رأس قائمة المرشحين لخلافة هونغ ميونغ بو، الذي غادر منصبه بعد خروج منتخب كوريا الجنوبية من دور المجموعات في كأس العالم الأخيرة.

ولا تقتصر اهتمامات رينار على آسيا فقط، بل يتردد اسمه بقوة في القارة السمراء أيضا، حيث يعتبر من أبرز المرشحين لتدريب منتخب جنوب أفريقيا خلفا للبلجيكي هوغو بروس.

كما أعاد المنتخب السنغالي طرح اسمه ضمن خياراته، حيث يسعى الاتحاد السنغالي إلى تعزيز مشروعه الفني في المرحلة المقبلة.

ووفقا للتقرير، قد يضم المنتخب الجزائري رينار إلى قائمته المختصرة إذا ما قرر تغيير وجهته من السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

وبعد تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية مع كل من منتخبي زامبيا وكوت ديفوار، يجد رينار نفسه الآن بصدد دراسة عدة خيارات، ويبقى السؤال مطروحا حول وجهته المقبلة بعد تلك الفترة القصيرة مع منتخب تونس.