"قضية جدلية".. هكذا دعم الاتحاد الأرجنتيني ميسي بعد عدم حصوله على أفضل لاعب في كأس العالم

دافع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن قائد "التانغو" ليونيل ميسي، بعد عدم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026، رغم قيادته "الألبيسيليستي" إلى المباراة النهائية.

ونشر الاتحاد الأرجنتيني عبر موقعه الرسمي بيانا أكد فيه أن ميسي، البالغ من العمر 39 عاما "أثبت مجددا قدرته على التألق في أعلى مستويات كرة القدم" بعدما أنهى البطولة برصيد 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة، وقاد منتخب بلاده بقيادة المدرب ليونيل سكالوني طوال مشوار المونديال.

وأضاف الاتحاد أن قائد الأرجنتين كان "طرفا في واحدة من أبرز القضايا الجدلية التي صاحبت كأس العالم"، مشيرا إلى أنه رغم الدور الحاسم الذي لعبه في وصول منتخب بلاده إلى النهائي، لم يحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وهو ما أثار جدلا واسعا بين المتابعين.

وكان الإسباني رودري قائد منتخب إسبانيا قد حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026 وسط جدل كبير صاحب استبعاد ليونيل ميسي من الحصول على هذه الجائزة.

وقال محلل "بي إن سبورتس" محمد أبو تريكة إن ميسي يستحق أن يحصل على المراكز الثلاثة الأولى في تلك الجائزة، مشيرا إلى أنه قاد الأرجنتين وحيدا إلى المباراة النهائية.