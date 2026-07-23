(فيديو) "الأرجنتين مهزومة وتحتاج المساعدة".. مولر يستدعي واقعة مثيرة للجدل مع ميسي

استعاد النجم الألماني توماس مولر إحدى اللقطات من مواجهة ألمانيا والأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الحكم أشهر في وجهه بطاقة صفراء بعدما ارتدت الكرة من الأرض ولامست يده، رغم أن اللمسة لم تكن متعمدة.

وأوضح مولر أن وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالقرب منه في تلك اللقطة ربما كان له تأثير على قرار الحكم، قبل أن يعلّق على الواقعة بسخرية، قائلًا إن المنتخب الأرجنتيني كان متأخرًا بهدفين في ذلك الوقت، وربما كان بحاجة إلى "قليل من المساعدة".

وقال مولر في حديثه خلال فعالية انتشرت مقاطع فيديو منها على وسائل التواصل الاجتماعي: "ارتدت الكرة من الأرض ولمست يدي، لم يكن الأمر يستحق، لكن الحكم احتسبها وأظن أنه بسبب وجود ليونيل ميسي بالقرب مني".

وتابع: "ربما كان يشير للحكم بأننا مهزومون ونحن بحاجة إلى القليل من المساعدة".

وشهدت المباراة المذكورة واحدا من أكبر انتصارات ألمانيا في تاريخ مواجهاتها مع الأرجنتين، بعدما حسمها المنتخب الألماني برباعية نظيفة في الثالث من يوليو 2010، سجلها توماس مولر (هدف)، وميروسلاف كلوزه (هدفان)، وأرنه فريدريش، ليحجز منتخب "الماكينات" مقعده في الدور نصف النهائي من البطولة التي حقق الإسبان لقبها.