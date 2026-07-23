غريزمان يدشن مشواره في الدوري الأمريكي بهدفه الـ300 (فيديو)

استهل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مشواره في الدوري الأمريكي لكرة القدم بأفضل صورة ممكنة، بعدما سجل هدفًا في ظهوره الأول بقميص أورلاندو سيتي، ليقود فريقه إلى فوز كبير على سان خوسيه إيرثكويكس بنتيجة 4-0، وشارك غريزمان (35 عامًا)، أساسيًا طوال المباراة بقرار من المدير الفني الأرجنتيني مارتن بيرلمان، ونجح في ترك بصمته سريعًا خلال أول ظهور رسمي له مع الفريق.

وشهدت المباراة محطة خاصة في مسيرة المهاجم الفرنسي، بعدما أصبح الهدف الذي سجله في شباك سان خوسيه يحمل الرقم 300 في مشواره الاحترافي، وجاء هدف غريزمان الثالث لفريقه في الدقيقة 48، بعدما استخلص الكرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ ببراعة أربعة مدافعين قبل أن يسددها في الشباك، مؤكدًا قدرته على صناعة الفارق منذ أول مشاركة.

ولم يقتصر التألق على غريزمان، إذ سجل كل من المدافع السلوفيني ديفيد بريكالو، والكولومبي إيفان أنغولو، والباراغواياني برايان أوجيدا بقية أهداف أورلاندو سيتي، ليحقق الفريق فوزًا كبيرًا على سان خوسيه إيرثكويكس، أحد متصدري المجموعة الغربية.

ورفع أورلاندو سيتي رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر في المجموعة الشرقية، ويصبح على بعد نقطتين فقط من المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية، التي يشغلها حاليًا فريق دي سي يونايتد، ليمنح الفوز دفعة قوية للفريق في مشواره خلال الموسم.