رياضة|إيطاليا

عشرة أضعاف راتب بطل العالم.. شرط صادم من غوارديولا لتدريب إيطاليا

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Soccer Football - Manchester City FA Cup and Carabao Cup Victory Parade - Manchester, Britain - May 25, 2026 Manchester City manager Pep Guardiola celebrates after the victory parade Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
بيب غوارديولا يحتفل بالتتويج بكأس كاراباو الموسم الماضي مع مانشستر سيتي (رويترز)
Published On 23/7/2026

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المفاوضات بين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والمدرب الإسباني بيب غوارديولا تواجه عقبة مالية كبيرة، رغم اعتباره الخيار الأول لقيادة منتخب "الآتزوري" خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" طلب غوارديولا الحصول على راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو، وهو ما يتجاوز ضعف الميزانية التي خصصها الاتحاد الإيطالي للمدرب الجديد، والمقدرة بنحو 10 ملايين يورو فقط.

وأشارت التقارير إلى أن هذا الفارق الكبير قد يبدد آمال إيطاليا في التعاقد مع المدرب الكتالوني، الذي سبق أن التقى المدير الفني للاتحاد الإيطالي باولو مالديني في برشلونة لبحث إمكانية توليه المهمة.

Manchester City's head coach Pep Guardiola waves to the fans after the last fgame with the club after a Premier League soccer match between Manchester City and Aston Villa in Manchester, England, Sunday, May 24, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)
بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي السابق (أسوشيتد برس)

عشرة أضعاف دي لا فوينتي

وفي حال تلبية مطالبه، سيصبح غوارديولا الأعلى أجرًا بين جميع مدربي المنتخبات الوطنية في العالم، علمًا بأن لويس دي لا فوينتي، الذي قاد إسبانيا للتتويج بكأس العالم 2026، يتقاضى نحو مليوني يورو سنويًا فقط.

ورغم أن غوارديولا لا يتعجل العودة إلى التدريب بعد نهاية تجربته مع مانشستر سيتي، فإن التقارير تؤكد أن فرص توليه قيادة المنتخب الإيطالي تبدو محدودة في ظل الفجوة المالية، إلى جانب وجود تحفظات داخل إيطاليا بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي.

وفي هذا السياق، شدد لوتشيانو بونفيليو، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، على أهمية إسناد المهمة لمدرب إيطالي، مطالبًا رئيس الاتحاد الإيطالي الجديد جيوفاني مالاغو باختيار مدرب من أبناء البلاد.

وفي حال تعثر مفاوضات غوارديولا، يدرس الاتحاد الإيطالي بدائل أخرى، يتقدمها أندريا بيرلو، إلى جانب روبرتو مانشيني وأنطونيو كونتي.

المصدر: الصحافة الإيطالية

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