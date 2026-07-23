عريضة بأكثر من 23 مليون توقيع تطالب باستبعاد الأرجنتين من كأس العالم مدى الحياة

أثارت عريضة إلكترونية تطالب باستبعاد المنتخب الأرجنتيني نهائيا من المشاركة في كأس العالم جدلا واسعا، بعدما تجاوز عدد الموقعين عليها 23 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم، في واحدة من أكبر حملات التوقيع الإلكترونية المرتبطة بكرة القدم.

ووفقا لتقرير نشره موقع يورنيوز ونقلته وسائل إعلام فرنسية، فقد جمعت عريضة "Argentina Out" (أخرجوا الأرجنتين) 23 مليونا و316 ألفا و108 توقيعات من أشخاص في نحو 170 دولة، متجاوزة بكثير هدفها الأولي البالغ 5 ملايين توقيع.

اتهامات بالتحيز

وتضمنت العريضة اتهامات للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وللحكام بالتحيز لصالح الأرجنتين وقائدها ليونيل ميسي خلال كأس العالم عام 2026، وجاء فيها: "لماذا ينبغي لبقية المنتخبات أن تخوض البطولة إذا كان الفائز معروفا مسبقا؟ استبعدوا الأرجنتين من كأس العالم وأعطوا فرصة عادلة للجميع".

وتعكس هذه الاتهامات وجهة نظر مطلقي العريضة، ولم يقدم أصحابها أدلة تثبت تلك المزاعم، كما لم يصدر عن "فيفا" أي تعليق يؤيد ما ورد فيها.

قريبة من رقم قياسي

وبحسب التقرير، اقتربت العريضة من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها إحدى أكثر العرائض توقيعا في التاريخ، إذ لم يفصلها سوى أقل من مليون توقيع عن الرقم القياسي المسجل باسم حملة "يوبيل 2000″، التي جمعت عام 1997 أكثر من 24 مليون توقيع للمطالبة بإلغاء ديون الدول الفقيرة.

ورغم الانتشار الكبير للعريضة، فإنها لم تترتب عليها أي آثار عملية، إذ لم يفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم أي إجراء يتعلق بالمطلب الذي تضمنته.

واختتم القائمون على الحملة رسالتهم بالقول إن "فيفا تجاهلت مطالبهم، لكن إسبانيا أوفت بوعدها"، في إشارة إلى فوز المنتخب الإسباني على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد في نهائي مونديال عام 2026.

جدل مستمر حول الأرجنتين

وتأتي هذه العريضة في سياق الجدل الذي رافق المنتخب الأرجنتيني خلال البطولة، لا سيما بعد الأحداث التي أعقبت المباراة النهائية أمام إسبانيا، والتي دفعت لجنة الانضباط في "فيفا" إلى فتح تحقيق بشأن الاشتباكات التي شهدتها نهاية اللقاء، مع احتمال فرض عقوبات على عدد من اللاعبين والمسؤولين في المنتخب الأرجنتيني.