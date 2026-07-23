طرف ثالث وشبهات غسل أموال..الاتحاد الأرجنتيني يوضح حقيقة احتجاز رئيسه

نفى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الأربعاء، التقارير التي تحدثت عن استدعاء القضاء الأمريكي لرئيسه كلاوديو تابيا وأمينه المالي بابلو توفيغينو للإدلاء بشهادتهما، مؤكدا أن هذه الأنباء "غير صحيحة على الإطلاق".

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن ما تردد بشأن احتجاز تابيا من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، وطلب تسليم هاتفه المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى قبل مغادرة بعثة المنتخب الأرجنتيني من نيويورك، عارٍ من الصحة.

وأضاف البيان أن الاستدعاء الصادر عن القضاء الأمريكي لم يكن موجها إلى تابيا أو توفيغينو، بل إلى طرف ثالث لم يُكشف عن هويته، حيث طُلب من هذا الشخص المثول أمام هيئة محلفين كبرى، وربما تقديم وثائق ومراسلات مرتبطة بعدة أشخاص، من بينهم مسؤولون في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بوجود تحقيقات أمريكية تتعلق بعقود تجارية مرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، ضمن مراجعة أوسع للشؤون المالية لكرة القدم الأرجنتينية، عقب مداهمات نُفذت في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضمن تحقيق مرتبط بغسل الأموال.

ويأتي هذا التطور في وقت يخضع فيه الاتحاد الأرجنتيني، برئاسة تابيا منذ عام 2017، لتدقيق متزايد بشأن إدارته المالية وعلاقاته التجارية.