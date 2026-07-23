رياضة|الأرجنتين

طرف ثالث وشبهات غسل أموال..الاتحاد الأرجنتيني يوضح حقيقة احتجاز رئيسه

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi hugs Argentine Football Association President Claudio Tapia as he receives his runners up medal during the trophy presentation REUTERS/Hannah Mckay
رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا يواسي قائد المنتخب ليونيل ميسي خلال مراسم تتويج إسبانيا بلقب مونديال 2026 (رويترز)
Published On 23/7/2026

نفى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الأربعاء، التقارير التي تحدثت عن استدعاء القضاء الأمريكي لرئيسه كلاوديو تابيا وأمينه المالي بابلو توفيغينو للإدلاء بشهادتهما، مؤكدا أن هذه الأنباء "غير صحيحة على الإطلاق".

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن ما تردد بشأن احتجاز تابيا من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، وطلب تسليم هاتفه المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى قبل مغادرة بعثة المنتخب الأرجنتيني من نيويورك، عارٍ من الصحة.

وأضاف البيان أن الاستدعاء الصادر عن القضاء الأمريكي لم يكن موجها إلى تابيا أو توفيغينو، بل إلى طرف ثالث لم يُكشف عن هويته، حيث طُلب من هذا الشخص المثول أمام هيئة محلفين كبرى، وربما تقديم وثائق ومراسلات مرتبطة بعدة أشخاص، من بينهم مسؤولون في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بوجود تحقيقات أمريكية تتعلق بعقود تجارية مرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، ضمن مراجعة أوسع للشؤون المالية لكرة القدم الأرجنتينية، عقب مداهمات نُفذت في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضمن تحقيق مرتبط بغسل الأموال.

ويأتي هذا التطور في وقت يخضع فيه الاتحاد الأرجنتيني، برئاسة تابيا منذ عام 2017، لتدقيق متزايد بشأن إدارته المالية وعلاقاته التجارية.

المصدر: رويترز

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