رياضة|كأس العالم 2026

رونالدو يدخل على الخط.. إعجاب بمنشور يتهم فيفا بمحاباة ميسي

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epa13092404 Cristiano Ronaldo of Portugal warms up before the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Portugal against Spain, in Dallas, USA, 06 July 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
كريستيانو رونالدو يثير الجدل (الأوروبية)
Published On 23/7/2026

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو موجة واسعة من الجدل بعدما سجل إعجابه بمنشور على منصة إنستغرام يتضمن اتهامات لفيفا بمحاباة ليونيل ميسي والمنتخب الأرجنتيني خلال كأس العالم 2026، قبل أن يقوم بالتراجع عن هذا الإعجاب.

وتضمن المنشور، الذي نقل تصريحات لصحفيين إسبان، اتهامات لفيفا بأنها سعت إلى تمهيد الطريق أمام ميسي لإحراز لقب عالمي جديد، ووصف الاتحاد الدولي لكرة القدم بعبارات حادة، مما جعل تفاعل رونالدو معه محط أنظار الجماهير ووسائل الإعلام، رغم أن الإعجاب لا يُعد موقفا رسميا.

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وجاءت هذه الواقعة في ظل الجدل الذي رافق مشوار الأرجنتين في البطولة، بعدما أثارت بعض القرارات التحكيمية خلال مباريات الجزائر ومصر وسويسرا نقاشا واسعا حول مدى عدالتها، قبل أن يبلغ منتخب التانغو المباراة النهائية ويخسر أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد.

وأعاد تفاعل رونالدو إشعال النقاش بشأن التحكيم ودور فيفا في البطولة، كما فتح الباب مجددا أمام المقارنات والجدل المستمر بين أنصار النجمين البرتغالي والأرجنتيني، حتى بعد إسدال الستار على كأس العالم 2026.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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