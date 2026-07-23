رسميًا.. برشلونة يضم كريم أديمي حتى 2031

تعاقد برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس مع المهاجم الدولي الألماني كريم أديمي قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 29 مليون يورو (نحو 33 مليون دولار) تشمل حوافز إضافية محتملة، بحسب ما أفادت تقارير.

وقال برشلونة في بيان: "أصبح أديمي لاعبا جديدا في صفوف برشلونة للمواسم الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو/حزيران 2031".

وبات اللاعب المتعدد المراكز البالغ 24 عاما ثاني صفقات برشلونة بعد إنفاقه مبالغ كبيرة للتعاقد مع الدولي الإنكليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل.

ويعزز أديمي، المعروف بسرعته الكبيرة والقادر على اللعب كرأس حربة أو على أي من الجناحين، الخيارات الهجومية لبرشلونة بعد رحيل المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

كما خسر برشلونة خدمات الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد بعد انتهاء فترة إعارته من مانشستر يونايتد، ما ترك الفريق في وضعية نقص هجوميا.

وتقدم بطل إسبانيا أيضا بعرض لضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز الذي يُعد الهدف الرئيسي للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك منح أديمي مباراته الأولى مع المنتخب الألماني عام 2021.

وانضم المهاجم إلى دورتموند عام 2022 قادما من سالزبورغ النمساوي، وسجل 36 هدفا في 146 مباراة بمختلف المسابقات خلال أربعة مواسم قبل انتقاله إلى برشلونة.