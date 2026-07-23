"وجبة مغربية بانتظارك".. جدة لامين جمال تتهيأ لاستقبال حفيدها الذهبي

أعربت فاطمة جدة لامين جمال عن فخرها الشديد بتتويج حفيدها بكأس العالم مع منتخب إسبانيا، ووعدته بإعداد وجبة الطعام التي يحبها عندما يلتقيان.

وأكدت فاطمة خلال مقابلة مع قناة "لا سيكستا" (La Sexta) الإسبانية، من داخل حي روكافوندا التابع بمنطقة ماتارو مسقط رأس لامين، أنها لم تلتق بحفيدها بعد لانشغاله بالاحتفالات التي أعقبت تتويج "لا روخا" بمونديال عام 2026.

جدة لامين جمال تحتفل بإنجاز حفيدها

واستهل الصحفي الإسباني مارك فوستر حديثه بالقول "أنا هنا مع أسعد امرأة في روكافوندا ولعلها واحدة من أسعد النساء في إسبانيا"، في إشارة إلى فاطمة جدة لامين جمال.

وسألها إذا كانت قد أدركت بالفعل أن حفيدها أصبح بطلا للعالم، فأجابت "أنا في غاية السعادة، شكرا إسبانيا، هذا إنجاز للجميع".

وأضافت "تابعت المباراة النهائية وكنت متوترة للغاية، لكن عندما سجل فيران توريس الهدف، شعرت بأن البطولة قد اقتربت كثيرا، وأن تتويج إسبانيا باللقب لتصبح بطلة العالم كان مسألة وقت".

واعترفت فاطمة أنها لم تلتق بلامين جمال بعد أو تتحدث معه، "لانشغاله الشديد" على حد تعبيرها، بالاحتفالات التي أعقبت فوز إسبانيا بكأس العالم.

وتنتظر فاطمة حفيدها لامين جمال بأذرع مفتوحة وأنهت مقابلتها بالقول "عندما يأتي سأطبخ له ما يريد، سأطبخ له الرفيسة".

ما هي الرفيسة؟

طبق الرفيسة من الوجبات التقليدية في المغرب وهو مصدر جيد للبروتينات والنشويات والدهون؛ إذ يُحضّر من الدجاج -ويُفضل البلدي- والعدس والبصل ونوع خاص من الخبز يُسمى "مسمن".

ويُعد أيضا من الأطباق الأكثر شعبية في المغرب وتُستهلك عادة خلال فصلي الربيع والشتاء، كما يُؤكل في المولد النبوي.

ومن ميزات هذا الطبق، احتواؤه على البروتين الحيواني من الدجاج الذي يتميز بأن محتواه من الدهون أقل من اللحم الأحمر، وخاصة صدر الدجاج.

لامين جمال في كأس العالم

وخاض لامين جمال جميع مباريات منتخب إسبانيا في مونديال عام 2026، علماً بأنه شارك في البطولة بشكل تدريجي، على اعتبار أنه عانى من إصابة في الفخذ حرمته من إكمال الموسم الماضي مع فريقه برشلونة.

ولعب جمال 615 دقيقة في المونديال وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير، سجل خلالها هدفا وحيدا، جاء في مرمى السعودية بالجولة الثانية من دور المجموعات، وصنع آخر.