بعد محاولة إنهاء حياته.. نجم البريميرليغ السابق يروي تجربته مع الصحة النفسية

وجّه نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق كلارك كارلايل رسالة مؤثرة إلى جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، دعاهم فيها إلى الوقوف إلى جانب بعضهم البعض ومساندة من يواجهون صعوبات نفسية، بالتزامن مع انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويملك كارلايل، البالغ من العمر 46 عاما، تجربة شخصية قاسية مع الصحة النفسية؛ إذ كشف سابقا عن محاولته إنهاء حياته في ديسمبر/كانون الأول 2014، عندما اصطدمت به شاحنة في حادث وصفه لاحقا بأنه كان مرتبطا بأزمة نفسية حادة مرّ بها في تلك الفترة.

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وخاض المدافع السابق أكثر من 400 مباراة احترافية خلال مسيرته التي شهدت تمثيله أندية عدة، أبرزها كوينز بارك رينجرز، وليدز يونايتد، وواتفورد، وبيرنلي، كما ارتدى قميص منتخب إنجلترا تحت 21 عاما في ثلاث مناسبات.

تجربة مؤلمة تحولت إلى رسالة أمل

وبعد اعتزاله كرة القدم، كرّس كارلايل جزءا كبيرا من وقته للعمل في مجال التوعية بالصحة النفسية، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة جمعية مايند (Mind)، إحدى أبرز المؤسسات الخيرية المتخصصة في هذا المجال بالمملكة المتحدة، حيث يعمل على مواجهة الوصمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية وتعزيز ثقافة طلب المساعدة.

وجاءت تصريحات كارلايل خلال مشاركته في بطولة "معا أفضل" (The Better Together Cup) الخيرية التي أقيمت في منطقة نورثمبرلاند، بمشاركة خمسة أندية من الدرجات الدنيا، ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز دور كرة القدم المجتمعية في دعم الصحة النفسية.

ونُظمت البطولة بالتعاون بين شركة كيو تي إس داتا سنترز (QTS Data Centers) ونادي بلايث سبارتانز، حيث تبرعت الشركة بمبلغ 20 ألف جنيه إسترليني (نحو 26 ألف دولار) لمساندة جهود جمعية مايند في توسيع خدماتها وبرامجها داخل المنطقة.

كرة القدم مساحة للتواصل والدعم

وقال كارلايل إن كرة القدم تمتلك قدرة فريدة على جمع الناس وبناء جسور التواصل، مشيرا إلى أن الأندية يمكن أن تكون مساحة آمنة لفتح النقاشات حول الصحة النفسية.

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وأضاف: "كل جيل يواجه تحدياته الخاصة، لكن أندية كرة القدم تمنحنا فرصة استثنائية لجمع المجتمعات معاً. نحن بالفعل أقوى وأفضل عندما نقف إلى جانب بعضنا البعض".

وأوضح أن الجماهير تلجأ إلى كرة القدم باعتبارها مساحة للهروب من الضغوط اليومية، قائلا: "المباراة تمنح المشجعين فرصة للابتعاد عن مشاكلهم والانغماس في الأجواء لمدة 90 دقيقة، لكنها أيضاً تفتح الباب أمام الأندية للتواصل معهم بشكل مباشر حول صحتهم النفسية".

وأكد كارلايل أن الاعتقاد بأن مشكلات الصحة النفسية تصيب فئة محددة فقط هو مفهوم خاطئ، مضيفا: "تماماً مثل صحتنا الجسدية، لا أحد محصّن ضد التحديات النفسية".