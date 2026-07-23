بعد إصابته في كأس العالم.. أرسنال يعلن رسميا غياب ساليبا لفترة طويلة

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي أن مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة، بعدما كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها عقب عودته من كأس العالم 2026 عن إصابة خطيرة في الظهر.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن ساليبا يعاني من إصابة تستوجب برنامجا تأهيليا يمتد لفترة مطولة، مؤكدا في المقابل أن حالته لا تستدعي تدخلا جراحيا، وأن اللاعب سيبدأ إعادة التأهيل بشكل فوري تحت إشراف الجهاز الطبي.

وجاء الإعلان بعد أيام من خروج المدافع الفرنسي مصابا خلال مواجهة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم، حين اضطر إلى مغادرة الملعب بعد نحو نصف ساعة فقط من انطلاق المباراة، بعدما عجز عن مواصلة اللعب بسبب آلام حادة في الظهر.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن الإصابة لم تكن وليدة المونديال، إذ كان ساليبا يعاني من كسر في الظهر تعرض له قبل البطولة بنحو شهرين خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. ورغم ذلك، قرر خوض المنافسات مع المنتخب الفرنسي، معتمدا على المسكنات والعلاج اليومي طوال البطولة.

وبحسب صحيفة ليكيب (L’Equipe)، فإن المدافع الفرنسي تحمل الآلام حتى لم يعد قادرا على الاستمرار، إذ قال أثناء سقوطه على أرضية الملعب في مواجهة إسبانيا: "ظهري لم يعد يحتمل"، في مشهد أنهى مشاركته في البطولة.

ولم يحدد أرسنال مدة غياب اللاعب، إلا أن الصحيفة الفرنسية رجحت أن تمتد فترة ابتعاده إلى عدة أشهر، وهو ما يمثل ضربة قوية للمدرب تشابي ألونسو قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل المكانة التي يحتلها ساليبا داخل الخط الخلفي للفريق اللندني.

ويأمل أرسنال أن يستعيد مدافعه الدولي عافيته الكاملة بعد انتهاء برنامج التأهيل، دون الحاجة إلى تدخل جراحي، حتى يعود إلى الملاعب في أفضل جاهزية ممكنة.