سوق الانتقالات الصيفية.. حصاد الصفقات وتحركات الأندية

تتحرك الأندية في سوق الانتقالات الحالية وفق معادلة مالية وتكتيكية صارمة؛ إذ يركز الجزء الأكبر من الإنفاق على الشراء المباشر للشباب لتأمين المستقبل، مقابل الاعتماد على الإعارات المشروطة بتعقيدات وموجبات الشراء لتفادي قيود اللعب المالي النظيف، وتعكس تحركات اليوم تحولا واضحا في فلسفة الأندية نحو استدامة التنافسية.

إليكم التغطية المباشرة لأبرز صفقات وتمديدات اليوم:

صفقات حسمت

كريم أديمي (من دورتموند إلى برشلونة): أعلن برشلونة رسميا التعاقد مع الجناح الألماني كريم أديمي قادما من بوروسيا دورتموند بعقد ممتد حتى عام 2031 مقابل 22 مليون يورو (نحو 23.8 مليون دولار أمريكي) مبلغا ثابتا و7 ملايين يورو (نحو 7.6 ملايين دولار) حوافز.

(من دورتموند إلى برشلونة): أعلن برشلونة رسميا التعاقد مع الجناح الألماني كريم أديمي قادما من بوروسيا دورتموند بعقد ممتد حتى عام 2031 مقابل 22 مليون يورو (نحو 23.8 مليون دولار أمريكي) مبلغا ثابتا و7 ملايين يورو (نحو 7.6 ملايين دولار) حوافز. أليخاندرو غارناتشو (من تشلسي إلى أستون فيلا): أتم أستون فيلا رسميا ضم الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو قادما من تشلسي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع بند إجبارية الشراء بقيمة 50.5 مليون يورو (نحو 54.5 مليون دولار).

(من تشلسي إلى أستون فيلا): أتم أستون فيلا رسميا ضم الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو قادما من تشلسي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع بند إجبارية الشراء بقيمة 50.5 مليون يورو (نحو 54.5 مليون دولار). كريستوس تزوليس (من كلوب بروج إلى أرسنال): حسم "الغانرز" التعاقد مع المهاجم اليوناني كريستوس تزوليس قادما من كلوب بروج مقابل 40.3 مليون يورو (نحو 43.5 مليون دولار).

(من كلوب بروج إلى أرسنال): حسم "الغانرز" التعاقد مع المهاجم اليوناني كريستوس تزوليس قادما من كلوب بروج مقابل 40.3 مليون يورو (نحو 43.5 مليون دولار). إبراهيما با (من فاماليساو إلى سبورتينغ لشبونة): حسم سبورتينغ صفقة المدافع السنغالي من فاماليساو مقابل 21.25 مليون يورو (نحو 23 مليون دولار).

(من فاماليساو إلى سبورتينغ لشبونة): حسم سبورتينغ صفقة المدافع السنغالي من فاماليساو مقابل 21.25 مليون يورو (نحو 23 مليون دولار). أكور آدامز (من إشبيلية إلى فينيزيا): أتم فينيزيا صفقة تاريخية هي الأغلى في تاريخ النادي بضم المهاجم النيجيري قادما من إشبيلية مقابل 16 مليون يورو (نحو 17.3 مليون دولار).

(من إشبيلية إلى فينيزيا): أتم فينيزيا صفقة تاريخية هي الأغلى في تاريخ النادي بضم المهاجم النيجيري قادما من إشبيلية مقابل 16 مليون يورو (نحو 17.3 مليون دولار). كسافير شلاغر: أعلن نوتنغهام فورست تعاقده مع لاعب الوسط النمساوي كسافير شلاغر بعقد لمدة عامين في صفقة مجانية (0 يورو) عقب انتهاء عقده مع لايبزيغ.

أعلن نوتنغهام فورست تعاقده مع لاعب الوسط النمساوي كسافير شلاغر بعقد لمدة عامين في صفقة مجانية (0 يورو) عقب انتهاء عقده مع لايبزيغ. إليوت أندرسون (من نوتنغهام فورست إلى مانشستر سيتي): أتم السيتي التعاقد مع أندرسون، لاعب فريق نوتنغهام فورست بعقد يمتد لخمس سنوات.

(من نوتنغهام فورست إلى مانشستر سيتي): أتم السيتي التعاقد مع أندرسون، لاعب فريق نوتنغهام فورست بعقد يمتد لخمس سنوات. أمين البخاري: أعلن نادي الدرعية، الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي، تعاقده مع حارس ناديي الاتحاد والنصر الأسبق، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق الفتح.

أعلن نادي الدرعية، الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي، تعاقده مع حارس ناديي الاتحاد والنصر الأسبق، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق الفتح. عوض الناشري: أتم نادي الشباب تعاقده مع عوض الناشري، لاعب وسط الاتحاد السابق، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع "النمور".

أتم نادي الشباب تعاقده مع عوض الناشري، لاعب وسط الاتحاد السابق، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع "النمور". ماركوس مايا: أعلن العين بطل الثنائية المحلية لكرة القدم في الإمارات اليوم الخميس تعاقده مع المدافع البرازيلي ماركوس مايا.

أعلن العين بطل الثنائية المحلية لكرة القدم في الإمارات اليوم الخميس تعاقده مع المدافع البرازيلي ماركوس مايا. إسماعيل الغربي (من براغا إلى ليغانيس): أعلن نادي ليغانيس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني اليوم الخميس ضم لاعب منتخب تونس إسماعيل الغربي قادما من براغا.

تجديد عقود وتمديد

فريدي وودمان: أعلن ليفربول توقيع حارسه الإنجليزي على عقد جديد يمتد حتى عام 2029.

أعلن ليفربول توقيع حارسه الإنجليزي على عقد جديد يمتد حتى عام 2029. دومينيك سوبوسلاي: كما جدد "الريدز" عقد لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي حتى عام 2031 وفق شروط مالية جديدة وعقد طويل الأمد.

كواليس المفاوضات الجارية

أوريلين تشواميني: استفسر نادي مانشستر يونايتد رسميا من ريال مدريد لبحث إمكانية التعاقد مع تشواميني لتعويض رحيل كاسيميرو، مع وضع إدواردو كامافينغا كخيار بديل.

استفسر نادي مانشستر يونايتد رسميا من ريال مدريد لبحث إمكانية التعاقد مع تشواميني لتعويض رحيل كاسيميرو، مع وضع إدواردو كامافينغا كخيار بديل. محمد صلاح: كثف بشيكتاش مفاوضاته مع المصري محمد صلاح، بالتزامن مع إتمام اتفاقه لضم لياندرو تروسارد من أرسنال.

كثف بشيكتاش مفاوضاته مع المصري محمد صلاح، بالتزامن مع إتمام اتفاقه لضم لياندرو تروسارد من أرسنال. جون ستونز وماكسينس لاكروا: يستهدف تشلسي التعاقد مع المدافع جون ستونز بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، كما واصل مفاوضاته مع كريستال بالاس لضم ماكسينس لاكروا.