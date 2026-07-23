لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026

أصدر موقع "ترانسفير ماركت" المنصة العالمية الرائدة في قاعدة بيانات وتقييم القيم السوقية للاعبي كرة القدم تحديثه الشامل الجديد لمستويات أسعار اللاعبين.

وشهد التحديث الصادر بعد اختتام بطولة كأس العالم عام 2026 قفزات استثنائية أزاحت الستار عن أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ اللعبة.

جمال وهالاند في القمة

دخل الإسباني لامين جمال والنرويجي إيرلينغ هالاند التاريخ الرياضي، كأول لاعبين تتجاوز قيمتهما السوقية حاجز 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار) في تقييمات الموقع.

وارتفعت القيمة التقديرية لكل منهما بمقدار 20 مليون يورو (نحو 21.6 مليون دولار) لتصل إلى 220 مليون يورو (نحو 237.6 مليون دولار)، متفوقين بذلك على الفرنسي كيليان مبابي الذي جاء في المركز الثالث بقيمة 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار).

قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم (ترانسفير ماركت):

1-لامين جمال (برشلونة): 220 مليون يورو (نحو 237.6 مليون دولار)

2-إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 220 مليون يورو (نحو 237.6 مليون دولار)

3-كيليان مبابي (ريال مدريد): 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار)

4-مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ): 170 مليون يورو (نحو 183.6 مليون دولار)

5-جود بيلينغهام (ريال مدريد): 160 مليون يورو (نحو 172.8 مليون دولار)

6-بيدري (برشلونة): 150 مليون يورو (نحو 162 مليون دولار)

7-فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 140 مليون يورو (نحو 151.2 مليون دولار)

8-خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان): 140 مليون يورو (نحو 151.2 مليون دولار)

9-فيتنيا (باريس سان جيرمان): 140 مليون يورو (نحو 151.2 مليون دولار)

10-جواو نيفيز (باريس سان جيرمان): 140 مليون يورو (نحو 151.2 مليون دولار).

توهج كتالوني

شهد التحديث انعكاسا مباشرا للأداء الفردي والجماعي في البطولة الدولية الأخيرة، وكان لنادي برشلونة النصيب الأكبر من الزيادات:

باو كوبارسي: حصد جائزة أفضل لاعب شاب من فيفا، لتقفز قيمته السوقية إلى 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار)، ليصبح رسميا المدافع الأعلى قيمة في العالم مناصفة مع الفرنسي ويليام ساليبا.

فيران توريس: ارتفعت قيمته بمقدار 5 ملايين يورو (نحو 5.4 ملايين دولار) لتتجاوز 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار)، متأثرا بهدفه الحاسم الذي حسم لقب البطولة للمنتخب الوطني.

خوان غارسيا: اعتلى قائمة أغلى حراس المرمى في العالم مناصفة مع جيانلويجي دوناروما بقيمة 45 مليون يورو (نحو 48.6 مليون دولار).

بيدري: استقر في المركز السادس بين أفضل لاعبي خط الوسط عالميا بقيمة 150 مليون يورو (نحو 162 مليون دولار)، خلف جود بيلينغهام بفارق يسير.

لامين جمال: تصدر قائمة المهاجمين والأجنحة، ليكون اللاعب الأعلى قيمة على مستوى كافة المراكز في العالم.

ترتيب الأندية

رغم التواجد القوي للاعبي برشلونة في صدارة مراكزهم الفردية، فإن النادي الكتالوني يقع خارج قائمة أغلى خمسة أندية في العالم:

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المركز الأول: مانشستر سيتي

المركز الثاني: ريال مدريد.

المركز الثالث: باريس سان جيرمان.

المركز الرابع: تشلسي.

المركز الخامس: أرسنال.

المركز السادس: برشلونة.

حركة الصفقات الصيفية والتضخم المالي

تأثرت العديد من التحركات الصيفية بهذه التحديثات، والتي انعكست على سوق الانتقالات: