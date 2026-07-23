إنتر ميامي يحتفل في غياب ميسي.. وسواريز يفسد ليلة ليفاندوفسكي الأولى

لم يكن غياب ليونيل ميسي كافيا لحرمان إنتر ميامي من الاحتفال، إذ نجح الفريق الأمريكي في تحقيق فوز مثير على شيكاغو فاير بنتيجة 3-2، في مواجهة شهدت الظهور الأول للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدوري الأمريكي.

وخاض إنتر ميامي المباراة من دون ميسي وزميله رودريغو دي بول، بعد أربعة أيام فقط من خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، حيث فضّل الجهاز الفني منحهما وقتا إضافيا للتعافي من الإرهاق البدني والذهني.

في المقابل، دخل ليفاندوفسكي المواجهة بقميص شيكاغو فاير لأول مرة، عقب انتقاله من برشلونة، لكنه لم يتمكن من قيادة فريقه إلى بداية مثالية، رغم مشاركته أساسيا لمدة 63 دقيقة.

وقال المهاجم البولندي عقب المباراة إن بدايته لم تكن سهلة، مشيرا إلى حاجته لبعض الوقت للتأقلم مع فريقه الجديد، مؤكدا أن تحسين الجانب الدفاعي سيكون مفتاح تحقيق الانتصارات مستقبلا.

وعلى أرض الملعب، كان إنتر ميامي الطرف الأكثر خبرة وحسما، بعدما قلب تأخره بهدف عكسي سجله روكو نوفو ريوس إلى فوز بفضل ثنائية الأوروغوياني لويس سواريز، الذي واصل لعب دور القائد في غياب ميسي.

وافتتح سواريز التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 27، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 51، فيما سجل البديل بوسو ديتيجياني هدف التعادل لشيكاغو، لكن الشاب بريستون بلامبيك خطف هدف الفوز لإنتر ميامي قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية، بينما أكد المدرب الأرجنتيني غييرمو أويوس أن عودة ميسي ودي بول لن تكون مستعجلة، في ظل حاجتهما لاستعادة جاهزيتهما بعد المجهود الكبير الذي بذلاه في المونديال.

وقال المدرب: "كأس العالم حدث هائل، وهناك إرهاق بدني وذهني، وهما يستحقان الحصول على مساحتهما"، مؤكدا أن الفريق سينتظر عودة نجميه عندما يكونان في أفضل حالة ممكنة.