بين اهتمام ريال مدريد وعقد 2027.. جراحة مفاجئة تصدم رودري ومانشستر سيتي

تلقى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه الجديد إنزو ماريسكا ضربة قوية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، عقب الكشف عن حاجة نجم خط الوسط الدولي الإسباني رودري لعملية جراحية في الظهر لعلاج آلام متكررة لحقت به خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم.

وأفادت التقارير الطبية والمصادر المقربة من النادي الإنجليزي بأن الحائز على جائزة أفضل لاعب في مونديال 2026 يخضع لتدخل جراحي بسيط لعلاج مشاكل الظهر.

انتكاسة

ورغم أن الأطباء يصفون الإجراء بـ "السريع والبسيط"، إلا أن غياب رودري المؤكد عن فترة الإعداد للموسم ومباراة درع المجتمع أمام أرسنال يثير القلق بشأن جاهزيته البدنية قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي هذه الانتكاسة الطبية بعد أيام قليلة من قمة التتويج الكروي لرودري (30 عاما)، حيث قاد منتخب إسبانيا للفوز بلقب كأس العالم 2026 عقب التغلب على الأرجنتين بهدف نظيف في المباراة النهائية.

تألق رودري في المونديال جاء بعد موسمين معقدين عانى فيهما من قطع في الرباط الصليبي في سبتمبر/أيلول 2024، أعقبته إصابات متكررة في أوتار الركبة والعضلات الخلفية أدت لتقليص مشاركاته الأساسية مع السيتي خلال الموسم الماضي.

مستقبل غامض

تتزامن هذه الإصابة مع مرحلة مفصلية في مسيرة النجم الإسباني، حيث يدخل عامه الأخير في العقد الذي يربطه بملعب الاتحاد (ينتهي في صيف 2027).

وفي الوقت الذي يرغب فيه اللاعب بالعودة مستقبلا إلى الدوري الإسباني وسط اهتمام غير رسمي من ريال مدريد، يحرص السيتي ومدربه ماريسكا على فتح مفاوضات التجديد فور تعافيه واكتسابه الجاهزية التامة.

بعد نهائي المونديال صرح رودري: "لقد مررت بوقت عصيب للغاية خلال الفترات الماضية. أريد فقط أن ترى الأجيال الجديدة في تجربتي فرصة للتعلم؛ عندما تسقط، يمكنك النهوض مجددا. هذه هي فلسفتي في الحياة.. قد تسير الأمور أحيانا عكس ما نتمنى، لكن الإيجابية يجب أن تظل حاضرة دائما".