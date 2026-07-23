مساعد مدرب الأرجنتين يكشف تفاصيل شجاره مع نجم إسبانيا

اعتذر روبرتو أيالا، مساعد مدرب منتخب الأرجنتين، الأربعاء عن شجاره مع لاعب خط وسط المنتخب الإسباني داني أولمو في الأجواء الفوضوية التي أعقبت نهائي كأس العالم لكرة القدم، في الوقت الذي يحقق فيه الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في الشجار الذي اندلع بعد فوز إسبانيا 1-صفر.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أيالا وهو يتشاجر مع أولمو خلال المشاهد العنيفة التي أعقبت صفارة نهاية مباراة اللقب يوم الأحد، وفتح الفيفا لاحقا إجراءات تأديبية بشأن هذه الوقائع.

لم تكن لكمة بل ردة فعل

وقال أيالا في مقابلة مع إذاعة "فالنسيا كابيتال" "بالطبع أنا آسف. وبالنظر إلى منصبي، لا يمكنني السماح لأي شعور، أو أي رد فعل قد أتلقاه من الطرف الآخر، بأن يؤثر على مزاجي أو تصرفاتي. بالنسبة لي، علينا أن نضع حدا لهذا الأمر ونتركه عند هذا الحد. كان الأمر مجرد دفعة أكثر من أي شيء آخر، ولم تكن لكمة كما يحاولون تصويرها. كانت رد فعل على شيء قاله، لكن هذا كل ما في الأمر. إذا رأيته، فسأعتذر له شخصياً بالطبع".

وأضاف المدافع السابق إن مشاعره نالت منه مع تصاعد التوتر بعد انتهاء المباراة، وأصر على أنه حاول في البداية الفصل بين اللاعبين أثناء الاشتباك.

كما تورط اللاعبان الأرجنتينيان ناهويل مولينا وتياجو ألمادا في الواقعة، في الوقت الذي أمسك فيه زميلهما لياندرو باريديس بعنق الإسباني إريك غارسيا.

وأضاف أيالا "عندما انتهت المباراة، رأيت شجارا في وسط الملعب، فهرعنا إلى هناك لإخراج لاعبينا. أتحمل مسؤولية ما فعلته. كانت نيتي أن أذهب وأفصل بينهم، لكن في بعض الأحيان تحدث الأمور دون قصد ويكون قلبك يخفق بشدة، رغم أن هذا ليس عذرا".

وتابع: "كان إريك جارسيا موجودا هناك أيضا، وأخبرت إريك ببساطة أنني توجهت إليهم للفصل بين لاعبي الفريقين وتهنئتهم، هذا كل ما في الأمر".

وأعلن الفيفا تعيين مدع متخصص في الشؤون الانضباطية والأخلاقية للتحقيق في الشجار الذي وقع بعد المباراة وشارك فيه لاعبون وأعضاء الجهاز الفني، وقد يواجه المتورطون عقوبات بالإيقاف، في حين قد يتعرض الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لغرامة مالية.‌