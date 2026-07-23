كواليس خطة ريال مدريد السرية لخطف أوليسي من بايرن ميونخ

كشف تقرير ألماني عن الدور المهم الذي يقوم به الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، من أجل نقل مواطنه مايكل أوليسي إلى النادي الملكي في أقرب وقتٍ ممكن.

وذكرت صحيفة "بيلد" (BILD) الألمانية أن أوليسي يريد الانضمام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وقد أبلغ زملاءه بمنتخب فرنسا برغبته هذه بالفعل.

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مبابي يتوسط لإقناع أوليسي

وأضافت أن أوليسي تحدّث مع مبابي بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن صداقتهما القوية هي العامل الرئيس وراء تفضيل اللاعب الانتقال إلى ريال مدريد.

وخلال فترة وجودهما سويا في معسكر منتخب فرنسا بفترة كأس العالم، حاول مبابي أيضا استثمار هذه الفرصة وتشجيع أوليسي أكثر على الانتقال إلى ريال مدريد، خاصة بعد حالة التناغم التي ظهرت بينهما على أرض الملعب.

وبحسب الصحيفة فإن مبابي أكد لأوليسي أن ريال مدريد بحاجة إليه، كما أغراه بروعة الحياة في العاصمة الإسبانية بالمجمل وتحديدا المطاعم الفاخرة والطقس الدافئ.

وذهبت الصحيفة إلى ما هو أبعد من ذلك حين أكدت أن مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بأنه تلقى إشارات إيجابية من أوليسي بشأن رغبته في الانتقال إلى "الميرنغي".

ويخطط أوليسي إلى تعويض خيبة الأمل بعدم الفوز بكأس العالم من خلال الانتقال إلى ريال مدريد وهي خطوة يرى أنها ستختصر المسافة نحو التتويج بلقب كبير وبالتحديد دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك لم يتواصل مسؤولو ريال مدريد حتى الآن مع أوليسي أو وكلائه، إذ يلتزم بيريز باتفاقٍ مع نظيره هربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ أُبرم في يونيو/حزيران الماضي، بعدم قيام أيٍ من الناديين بمفاوضة لاعب من الآخر دون إبلاغ الطرف الآخر بوجود اهتمام.

لا شرط جزائي

ويرتبط أوليسي بعقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2029، ولا يتضمن شرطا جزائيا وهو ما يصب في صالح النادي البافاري.

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وصرّح ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ في مارس/آذار الماضي "لدى أوليسي عقد معنا حتى عام 2029 وبدون شرط جزائي. نحن هادئون".

ويعتزم مسؤولو بايرن ميونخ الجلوس مع أوليسي بعد انتهاء إجازته الخاصة الممتدة لثلاثة أسابيع بسبب كأس العالم، لتقديم عرض تمديد مغرٍ يتضمن زيادات مالية ضخمة في الراتب.

وبحسب "بيلد" يخطط بايرن ميونخ إلى رفع الراتب السنوي لأوليسي في العقد الجديد من 14 مليون يورو (نحو 15.1 مليون دولار) إلى 25 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار)، في المقابل يريد اللاعب خطة ملموسة تبين قدرة النادي على المنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا، البطولة التي تُعد "حافزه الأكبر" في السنوات القادمة.